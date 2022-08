Chiude per una notte lo svincolo di Busto Arsizio sull’autostrada A8 Milano-Varese, anche se limitatamente ad alcuni itinerari.

La chiusura è resa necessaria per interventi di ripristino dopo alcuni danni per incidente: lo svincolo sarà chiuso dalle 23:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 agosto, in entrata per il traffico diretto a Varese e in uscita per i veicoli provenienti da Milano.

In alternativa, i veicoli diretti a Varese potranno utilizzare la stazione di Gallarate, mentre il traffico proveniente da Milano potrà utilizzare la stazione di Castellanza.