Cominciano le asfaltature in Via Magenta a Varese

Temporaneo restringimento della carreggiata in via Magenta dal 24 agosto al 7 settembre 2022, dalle 8 e 30 alle 18 e 30 per asfaltatura. Via Magenta, nel centro della città, sarà chiusa nell’intersezione Piave – Via San Pedrino fino all’altezza del sovrappasso pedonale F.S. Il restringimento della carreggiata a senso unico sarà regolato da movieri.

La chiusura di parte della strada è necessaria per lavori di asfaltatura: si tratta di una delle principali via della città e il senso unico alternato potrebbe creare disagi per gli automobilisti che devono raggiungere le stazioni di Varese o il centro cittadino.