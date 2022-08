Dal Belgio con l’hascisc fino a Malpensa, due arresti a Lonate Pozzolo

Tre persone arrestate e circa 44 chili di hashish sequestrati: è il bilancio dell’operazione scattata martedì 2 agosto a Lonate Pozzolo, vicino a Malpensa, e condotta dal Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Monitorando l’ambiente dello spaccio di droga nelle zone boschive del circondario di Busto Arsizio e della Malpensa, gli agenti avevano avuto notizia che un cittadino arocchino, già noto agli inquirenti e domiciliato appunto a Lonate, era pronto a ricevere un grosso quantitativo di “fumo” da rivendere “all’ingrosso” ai pusher suoi connazionali.

Il servizio di osservazione approntato ha permesso di pedinare nella mattinata il l’uomo che, in una via del centro di Lonate, è stato raggiunto da un’autovettura con targa francese un solo uomo a bordo. L’auto straniera è stata parcheggiata e il marocchino ha accompagnato l’autista, appena arrivato in un albergo della zona. In serata è tornato poi a recuperare l’ospite stranieri sempre seguito a distanza e tenuto sotto osservazione dagli agenti del Commissariato.

I due, a piedi, hanno raggiunto l’auto con targa francese e a questo punto sono stati bloccati dai poliziotti. Le chiavi dell’auto erano in possesso del cittadino marocchino residente a Lonate,: i poliziotti hanno aperto la vettura scoprendo così che accanto alla pedaliera era stato installato un pulsante in grado di sbloccare il pianale di copertura del vano di alloggiamento della ruota di scorta nel bagagliaio. Lì erano stati stipati numerosi panetti di hashish, per un totale di ben 44 Kg.

Un terzo arresto finale

I due, il marocchino domiciliato a Lonate e l’autista della vettura francese, un cittadino belga di origini nordafricane, sono stati arrestati in flagranza di reato di detenzione dell’ingente quantitativo di droga. Non solo, perché insieme a loro si trovava un terzo uomo, un altro marocchino domiciliato a Ferno, destinatario di un Ordine di carcerazione per il quale deve scontare due anni e tre mesi di carcere per droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Ai due arresti per droga si è così aggiunto anche un terzo arresto.