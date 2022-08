Odori molesti tra Saronno e Caronno. Castelli: “Giunta Airoldi ambientalista solo a chiacchiere”

Si legge così nell’intervento della Lega di Saronno, per mano dell’ex assessore all’Urbanistica Lucia Castelli, in relazione agli accertamenti tecnici di Arpa e Provincia in corso nella zona sud della città e relativi ad odori molesti riconducibili ad un’azienda presente in via Grieg, autorizzata al trattamento dei rifiuti. Gli odori sono stati segnalati da più cittadini sia al Comune di Saronno che a quello di Caronno Pertusella, che ha recentemente dato comunicazione alla cittadinanza sullo stato dei controlli effettuati dalle autorità competenti (qui l’articolo).

Nella nota Castelli ricorda gli odori molesti avvertiti già da alcuni anni nei territori della Bassa Comasca e del Saronnese e per i quali i Comuni di Turate, Cislago e Gerenzano l’anno scorso hanno sottoscritto un accordo che prevede l’affidamento ad un unico legale dell’incarico di assistere e rappresentare gli Enti locali nel procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Como.

Una sensibilità nei riguardi della salute pubblica e dell’ambiente e manifestata dalle amministrazioni comunali di Turate, Cislago e Gerenzano non ugualmente dimostrata, per la Castelli, dall’amministrazione saronnese appunto. «Ed a riprova di tale disinteresse, l’amministrazione Airoldi nemmeno si è premurata di comunicare in prima persona alla città il problema ambientale e sanitario. Si deve quindi dedurre che la tanto sbandierata attenzione al territorio ed alle persone pontificata dall’amministrazione Airoldi si è mostrata, nella realtà dei fatti, priva di concretezza».

Da qui l’appello all’amministrazione di Saronno: «Si invitano dunque Sindaco e Giunta a dimostrare maggiore attenzione alla città, sotto ogni punto di vista ed anche in relazione all’ambiente ed alla salute dei cittadini».