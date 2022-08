Openjobmetis Spa chiude il semestre con il miglior risultato di sempre

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull’Euronext Milan- segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022. L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Alla vigilia di ciò che sembrava una ritrovata normalità, ci siamo imbattuti nuovamente in un periodo di emergenza internazionale. In un tale contesto siamo ancor più orgogliosi di annunciare di aver consuntivato il miglior primo semestre di sempre: il Gruppo ha saputo adattarsi ad un mercato del lavoro in continua evoluzione, garantendo flessibilità ed efficienza ai propri clienti. Nel primi sei mesi 2022 è stato completato il processo di integrazione e messa a terra delle sinergie derivanti dall’acquisizione del Gruppo Quanta, con un conseguente miglioramento dell’ebitda margin che si è attestato al 4,2%. Inoltre, si confermano le performance positive delle controllate Family Care- Agenzia per il lavoro con una crescita dei ricavi del +18,9% rispetto a 1H 2021 e Seltis Hub, specializzata in ricerca e selezione, con un incremento pari al +50,5% rispetto al medesimo periodo 2021. Sottolineo anche l’accelerazione del processo di deleverage che ha portato un miglioramento della PFN rispetto al 31 Dicembre 2021. Alla luce degli incoraggianti risultati ottenuti, affrontiamo con fiducia il secondo semestre 2022.”

I ricavi dei primi sei mesi del 2022 si attestano ad Euro 388.201 migliaia rispetto ad Euro 320.024 migliaia consuntivati nell’omologo periodo del 2021. Nel corso del semestre si è consuntivata una crescita del +21,3% rispetto al primo semestre del 2021, il quale almeno per i primi mesi era in parte impattato dalle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. L’ aumento dei ricavi è inoltre da imputarsi, oltre alla crescita organica, al consolidamento della società Quanta S.p.A2 e della sua controllata Quanta Risorse Umane3 che nel 2021 è stata consolidata solo a partire dal 1° Giugno. L’incremento dei volumi ha interessato tutte le aree di attività del Gruppo: a) somministrazione +20,2% rispetto ai primi sei mesi del 2021, b) Ricerca e Selezione +61,3% rispetto ai primi sei mesi del 2021 c) ricavi per altre attività +85,4% rispetto al primo semestre del 2021.

Infine, si evidenziano le performance positive delle controllate Family Care S.r.l – Agenzia per il Lavoro, focalizzata nella somministrazione di assistenti a persone anziane e non autosufficienti, pari al +18,9% rispetto ai primi sei mesi del 2021 e Seltis Hub la quale ha realizzato +50,5% di volumi rispetto al medesimo periodo 2021. L’EBITDA si attesta a € 16,2 milioni, rispetto a € 11,4 milioni del primo semestre del 2021. L’EBIT del primo semestre 2022 risulta pari a € 12,3 milioni rispetto a € 7,8 milioni del primo semestre del 2021. L’Utile netto di periodo chiude a € 8,3 milioni rispetto a € 5,7 milioni del primo semestre 2021.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2022 ammonta a €138,5 milioni rispetto a €134,7 milioni al 31 Dicembre 2021. La Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 risulta negativa per €17,5 milioni, rispetto a €44,5 milioni al 31 Dicembre 2021, dopo aver effettuato al 30.06.2022 cessioni al factoring per €8,1 milioni.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO E DOPO IL 30 GIUGNO 2022

In data 1° Gennaio 2022, a partire dalle ore 00.00, sono decorsi ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione di Quanta S.p.A in Openjobmetis S.p.A. L’operazione non ha comportato alcun aumento del capitale sociale in quanto l’intero capitale sociale dell’incorporata Quanta S.p.A era interamente posseduto dall’incorporante. Con atto del 25 Marzo 2022, la società Quanta Risorse Umane S.p.A è stata dichiarata fusa per incorporazione nella società Openjob Consulting S.r.l, con decorrenza degli effetti civilistici dal giorno 1° Aprile 2022 e con decorrenza dal giorno 1° Gennaio 2022 degli effetti fiscali e contabili. L’operazione ha permesso di concludere il processo di integrazione all’interno del Gruppo Openjobmetis del Gruppo Quanta acquisito nel corso del 2021, semplificando conseguentemente la struttura societaria del Gruppo e ottenendo miglioramenti in termini di flessibilità gestionale. In data 19 Aprile 2022 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2021 deliberando la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,31 per ogni azione avente diritto. L’Assemblea dei Soci ha poi approvato il “Piano di Performance Shares 2022-2024” per l’attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società e ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per dare integrale attuazione al piano. Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea del 30 Aprile 2021, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale di Openjobmetis S.p.A.. Infine, L’Assemblea ha nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell’art. 15.16 dello Statuto sociale, Consigliere di Amministrazione della Società la Dott.ssa Lucia Giancaspro, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 Dicembre 2023.

In data 8 Maggio 2022 Openjobmetis S.p.A. ha ricevuto per il secondo anno il Rating ESG dalla società Sustainalytics, per un valore pari a 10,4 punti rispetto a 12,5 punti del 2021, corrispondente al livello “Low Risk”, in una scala da 0 (Rischio nullo) a 40 (Rischio elevatissimo). Non si segnalano fatti di rilievo intercorsi successivamente al 30 Giugno 2022.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Mentre si sono progressivamente attenuati gli effetti della pandemia Covid-19, si è delineato un nuovo contesto di instabilità dovuto agli impatti del conflitto Russia/Ucraina. Lo scenario macroeconomico incerto non ha apportato evidenti impatti negativi sui risultati che il Gruppo Openjobmetis ha conseguito nel periodo.

Infatti, il Gruppo ha chiuso positivamente i primi sei mesi del 2022, vantando una crescita nei volumi rispetto al medesimo periodo del 2021. Ad oggi non risultano ancora stimabili le conseguenze di medio/lungo periodo del conflitto. Nonostante le criticità legate all’approvvigionamento delle materie prime, all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, all’inflazione, alla volatilità dei mercati finanziari e all’incremento dei tassi di interesse, è prevista una crescita del PIL italiano pari a +2,8% nel 2022 secondo quanto pubblicato da ISTAT nel mese di Giugno relativamente a “le prospettive per l’economia italiana nel 2022-2023”. Si ritiene quindi alla luce delle precedenti osservazioni un progredire in linea con le aspettative anche per i restanti mesi 2022.

In data 19 Aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha provveduto ad individuare i beneficiari della prima tranche del Piano di LTI di Performance Shares 2022-2024 approvato dall’Assemblea dei Soci del 19 Aprile 2022, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Vittorelli, il Vice Presidente Biagio La Porta, l’Amministratore Delegato Rosario Rasizza e dirigenti con responsabilità strategiche, nonché il numero di diritti attribuiti a ciascun beneficiario. Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

Si precisa che i dati esposti sono in corso di verifica da parte della società di revisione. Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Semestrale di Openjobmetis S.p.A. al 30 giugno 2022 sarà consultabile sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento applicabili.