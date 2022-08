Rinnovata la convenzione per il trasporto disabili tra Auser e Comune di Gallarate

Firmato il rinnovo della convenzione tra il comune di Gallarate e l’associazione Auser Insieme Gallarate Aps per un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di persone disabili, minori e anziani residenti nel territorio di Gallarate e del distretto di zona di Gallarate. Il distretto comprende i comuni di Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno. La nuova convenzione che avrà una durata biennale, precisa e qualifica l’attività di Auser in quanto propone un servizio di tipo integrato per rispondere a diversificate esigenze, sia per i bisogni del singolo cittadino che di tipo collettivo anche in situazioni di emergenza, per esempio vaccinazioni e trasporto pacchi alimentari. Il trasporto-accompagnamento riguarderà in modo continuativo 25 persone, in gran parte minori con disabilità, per un totale di 100 trasporti annui, a richiesta dei comuni.

La parte economica a favore di Auser viene aggiornata a 50.000 euro annui. La nuova Convenzione nasce dall’esperienza maturata nello scorso triennio e da una valutazione da parte del Comune, in quanto Auser ha svolto questa attività nel triennio precedente «con risultati più che positivi nonostante le difficoltà conseguenti allo scoppio della pandemia».