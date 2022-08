Riprende da Barcellona il campionato Elms: Colombo vuole conferme, Rovera prova la rimonta

Le European Le Mans Series di automobilismo sono pronte a ripartire dal circuito di Barcellona dopo una pausa di quasi due mesi, anche se in questo lasso di tempo scuderie e piloti – in diversi casi – sono stati impegnati in altre competizioni di endurance.

La tappa catalana è la quarta (su sei) del calendario 2022 e potrebbe indirizzare le classifiche delle diverse categorie in cui è suddivisa la competizione. Gli appassionati di casa nostra hanno gli occhi puntati soprattutto sulla classe regina, la LMP2 che vede in pista i prototipi: tra i grandi protagonisti ci sono infatti il legnanese Lorenzo Colombo e il varesino Alessio Rovera, il primo con il team Prema e il secondo con la AF Corse.

COLOMBO PER L’ASSOLUTA – Il 21enne Colombo, esordiente nella ELMS, arriva in Spagna da leader della classifica assoluta insieme ai compagni di squadra Ferdinand Habsburg e lo svizzero Louis Deletraz: 60 i punti incamerati nelle prime tre prove (Le Castellet, Imola e Monza), le prime due delle quali sono state vinte dalla Oreca-Gibson con il numero 9 sul telaio.

Colombo e compagni avranno il compito di tenere a distanza i principali rivali per il titolo che in questo momento sono le vetture della Idec Sport (indietro di 13 punti) e del Panis Racing (a 15 lunghezze) ma anche United Motorsport e Cool Racing possono tornare in corsa specie in una classe combattuta come la LMP2. «Lavoriamo duramente fin dal termine della gara di Monza per prepararci alla parte finale della nostra stagione – garantisce il team principal di Prema, Rene Rosin – La prima parte della ELMS quest’anno è stata molto buona, ora vogliamo che anche nella seconda metà il nostro team sia protagonista».

ROVERA VUOLE LA RIMONTA – Se nel Mondiale WEC Alessio Rovera sta sgomitando al vertice in classe Pro-Am (quella che prevede un pilota dilettante in squadra), nelle ELMS il talento di Casbeno non ha avuto altrettanta gloria quest’anno, nonostante alcune prove personali notevoli. Il team AF Corse – con Rovera ci sono il danese Nicklas Nielsen e il gentleman francese Francois Perrodo – non ha ancora ottenuto vittorie (miglior risultato il secondo posto all’esordio) e si trova ora in quarta posizione della classifica Pro-Am con 40 punti.

In questi casi è necessario fare risultato per tornare a risalire: se a Barcellona la vettura numero 88 dovesse andare male, Rovera e soci verrebbero praticamente tagliati fuori dal successo finale. Attualmente a tirare il gruppo è la numero 34 del Racing Team Turkey di Eastwood, Aitken e Yoluc con 24 lunghezze di vantaggio sulla squadra italiana. Nel mezzo anche gli equipaggi di Nielsen Racing (secondo) e Tds Racing (terzo). Insomma non la situazione ideale anche se il ferrarista di Varese e i suoi compagni vantano talento, esperienza e velocità. Si aggiungesse un pizzico di fortuna, finora mancata in ELMS, potremmo assistere a una rinascita della 88.

«Per il Montmelò dovremo cercare di mantenere la concentrazione ad alti livelli: il campionato è difficile e dovremo dare il massimo – spiega Rovera alla vigilia – Sono certo che con la squadra ce la metteremo tutta per insidiare il vertice. Anche qui sarà importante far bene la qualifica e in generale dobbiamo un po’ cercare di replicare il weekend di Imola, dove la gara è stata poi condizionata da un contatto, ma eravamo a posto e sul prototipo avevamo la velocità ideale. Penso che Barcellona possa essere la pista giusta per riuscirci, sono fiducioso».

VIA ALLE 11,45 – Il semaforo verde della “4 Ore” Barcellona si accenderà domenica 28 agosto alle 11,45 ma il weekend inizierà venerdì alle 11 con la prima sessione di prove libere seguite dal test collettivo aperto ai piloti “bronze” (ovvero i non professionisti). Sabato nuova sessione di libere e poi, a partire dalle 15,45, spazio alle qualifiche: prima toccherà alle vetture GT, poi alle LMP3 e quindi – dalle 16,25 – ai piloti di LMP2.