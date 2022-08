Settima edizione de “La Stracamagnada”, giornata tra i gusti e i piaceri locali

Domenica 18 settembre la Pro Loco di Germignaga presenta la settima edizione de

Passeggiata culturale-gastronomica lungo un percorso di 8 km, di media difficoltà (consigliabile a bambini sopra i sei anni), da Germignaga a Brezzo di Bedero con ritorno a Germignaga, attraverso boschi e paesaggi incantevoli.



Alla manifestazione possono partecipare massimo 250 persone e le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 19 di venerdì 16 settembre.

Le iscrizioni pervenute dopo il 16 settembre prevedono una quota maggiorata a euro 18 per gli adulti.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo scaricabile qui e versare la quota di iscrizione

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a germignagaproloco@gmail.com

In caso di pioggia normale la manifestazione si svolgerà regolarmente.

In caso di pioggia molto intensa con torrenti ingrossati la gara verrà annullata e le iscrizioni verranno mantenute per l’edizione del 2023