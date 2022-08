I suoni della Spagna raggiungono la Valcuvia

Questa domenica è il diciassettesimo appuntamento della rassegna culturale MusiCuvia, e uno di eccezione: infatti si esibirà un musicista direttamente influenzato dal più grande chitarrista di tutti i tempi. Antonio Dominguez ha studiato in Spagna con Aureo Herrero, amico e discendente diretto della famosa scuola del celeberrimo chitarrista spagnolo Andrés Segovia. Il Maestro Dominguez insegna chitarra presso il Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, dove risiede da diversi anni.

Musicista a tutto tondo, è anche compositore ed ha al suo attivo numerose creazioni in prima assoluta, tra cui sono da annoverare il Quintetto per archi e chitarra op. 6, il Concerto op. 20 per chitarra e orchestra e il Concerto op 10 per flauto di pan e orchestra, eseguito da Michel Tirabosco a S. Pietroburgo. Dopo la sua vittoria al Concorso internazionale Francisco Tarrega, nel 1982, il Maestro Dominguez si interessa alla musica da camera e all’influenza del folklore tradizionale.

Il programma del concerto di domenica riflette la poliedrica attività dell’artista, che ci invita ad un viaggio musicale accattivante e coinvolgente in Spagna, suo paese natale e da sempre crogiuolo e fervente crocevia di tradizioni e tecniche di esecuzione per la chitarra, che ne fanno uno dei centri principali a livello mondiale. L’evento si svolgerà nella storica cornice del complesso di Sant’Anna a Cuveglio alle ore 21.00 con brani di Llovet, Ponce, Tárrega, Albéniz e Torroba, autore dell’opera El Poeta, tenuta a battesimo nel 1980 dal tenore Placido Domingo.

Come tutti gli eventi di MusiCuvia, l’ingresso è gratuito grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria di Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati. In sintonia con la filosofia di MusiCuvia di esplorare nuove strade, il fine settimana seguente sarà ancora dedicato alla chitarra, vista però in una luce differente, con un programma più orientato al Novecento, soprattutto inglese. Venerdì 12 alla Corte del Poeta di Arcumeggia, anche alle 21, sarà di scena Clara Ciliberti, una fedele allieva di Antonio Dominguez, già concertista in Italia e Inghilterra dall’età di quindici anni e laureata a pieni voti al Triennio accademico di primo livello del conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como sotto la guida del Maestro Guido Fichtner. Ci proporrà brani di Ponce, Berkeley e Walton. Insomma, un’occasione unica per gustare e riscoprire le diverse tradizioni e influenze della storia della chitarra, direttamente dalle mani dei suoi maestri.

Informazioni: musicuvia.com Adalberto Maria Riva amriv@libero.it 0039 335 8187 985 Andrew Jolliffe andrew@musicuvia.com 0039 388 8637 072