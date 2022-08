Il tempo resta stabile ma le nuvole sono dietro l’angolo

Giornate di sole con nuvole passeggere e qualche rovescio all’orizzonte. Le previsioni del Centro geofisico prealpino mostrano ancora per oggi condizioni stabili per la presenza di un’estesa area anticiclonica ma una saccatura va approfondendosi sull’Europa occidentale e nei prossimi giorni farà affluire correnti umide verso le Alpi accompagnate da probabili precipitazioni. (Foto in alto di Ulisse Piana)

Quella di oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche nuvola irregolare, specie nel pomeriggio. Asciutto eccetto qualche rovescio isolato in particolare sui rilievi.

Domani, mercoledì 17 agosto, al mattino in buona parte soleggiato ma con nubi irregolari a partire da Ossola e Verbano, via via più estese nel pomeriggio e sera e accompagnate da locali rovesci o temporali.

Giovedì nuvolosità spesso estesa che potrà portare a tratti alcuni temporali, localmente anche di forte intensità. Temperature in calo.