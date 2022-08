A Villa Bozzolo di Casalzuigno il concerto Vivaldiana

L’appuntamento è per venerdì 19 agosto con apertura esclusiva per i residenti

Venerdì in musica a Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno. Alle ore 18 di domani 19 agosto è in programma il concerto per flauto, oboe e fagotto dal titolo “Vivaldiana”.

Un appuntamento realizzato con la partecipazione del Comune, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, dell’Associazione Cameristica di Varese. Apertura esclusiva per i residenti

Programma

Musicisti in Viaggio Vivaldiana

flauto Luca Magni, oboe Sandro Gori, fagotto Costantino Frullani

James Hook Sonata n.1

(1746 – 1827) Allegretto, Minuetto, Rondò

Giuseppe Magnelli Sonata in prima esecuzione assoluta

(1774 – 1847) Andante, Allegro, Allegro, Allegretto

Giovanni Valentini Sonata per flauto e fagotto in prima (1750 ca. – 1804) prima esecuzione assoluta.

Andante, Allegro, Allegro, Adagio, Giga, Allegro.

Anonimo Sonata

(databile 1760 ca.) Allegro, Adagio, Allegro

Giuseppe Gherardeschi Sonata

(1759 – 1815) Andantino, Allegro

James Hook Sonata n.2

(1746 – 1827 Allegretto, Aria con variazioni, Rondò

Antonio Vivaldi Sonata in sol m

(1678 – 1741) Allegro, Adagio, Allegro.