\"Alveritivo Contadino\" all\'Alveare Migrando di Busto Arsizio

Martedì 27 Settembre Alveare Migrando organizza un Alveritivo Contadino per festeggiare la fine dell’estate e la ripartenza del gruppo d’acquisto contadino.

“L’Alveare che dice Sì!” di Busto Arsizio vuole festeggiare la fine dell’estate tornando a riunirsi intorno al cibo sano, locale e di stagione dei piccoli produttori del territorio. Una grande opportunità per riscoprire il senso di comunità e presentare i produttori locali e il gruppo d’acquisto agli abitanti della zona.

Il 27 settembre dalle 17:30 alle 19:00 presso Migrando laBottega vi aspettano i produttori locali per fare due chiacchiere,

degustazione e presentazione dei loro prodotti dal vivo.

Porte aperte in tutti gli Alveari d’Italia

Dal 19 settembre al 2 ottobre, nei punti di distribuzione de L’Alveare che dice Sì! verranno organizzati degli eventi “a porte aperte” per riunire produttori, consumatori e simpatizzanti della filiera corta. Laboratori di autoproduzione, degustazioni di prodotti locali, visite alle aziende agricole e molte altre attività sono in programma. Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna “Settembre in Alveare”, che vuole associare il ritorno dalle vacanze al ritorno alle buone abitudini, a un’alimentazione sana e genuina e, contemporaneamente, sensibilizzare sulla necessità di supportare attraverso le nostre scelte d’acquisto i piccoli produttori del territorio e il loro lavoro a difesa dell’ambiente.

Che cos’è L’Alveare che dice Sì!

L’Alveare che dice Sì! è una rete di gruppi d’acquisto online che permette a chiunque di fare una spesa sana, etica e di qualità direttamente dai produttori del territorio. Negli Alveari la spesa si fa online ma la distribuzione avviene poi in un luogo fisico del quartiere, in un piccolo mercatino effimero che si ricrea ogni settimana. Esistono già 250 alveari e quasi 3.000 produttori agricoli in

Italia. Altre informazioni su alvearechedicesi.it

Informazioni utili:

Alveare Migrando, https://bit.ly/2OFs5MI

Distribuzione della spesa:

– ogni martedì, dalle 17:30 alle 19:00

a Migrando la Bottega di Busto Arsizio

Via Bellini, 34

– ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 18:30

al Mini Alveare Legnano

Via Firenze 91