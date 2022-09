Ancora un incidente mortale in montagna. Deceduta 63enne in Valle Maggia

È davvero una coda d’estate funesta quella che si sta vivendo sulle montagne tra Lombardia, Piemonte e Canton Ticino. Anche oggi la montagna restituisce il corpo di una persona deceduta mentre camminava lungo uno dei tanti sentieri mozzafiato che tratteggiano le nostre montagne. Solo tre giorni fa un quattordicenne di Bisuschio è deceduto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti mentre percorrevano un sentiero nelle valli di Blenio.

La Polizia cantonale ticinese ha comunicato che oggi, venerdì poco prima delle 12, in zona Capela Da La Pioda in Valle Maggia vi è stato un grave infortunio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 63enne escursionista svizzera domiciliata nel canton Vallese, che percorreva il sentiero, è rimasta vittima di una caduta di una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte della 63enne e recuperarne il corpo. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.