Il Camp Cinema per ragazzi alla Mostra del cinema di Venezia con la scrittrice Laura Orsolini

Sarà la scrittrice fagnanese Laura Orsolini a rappresentare Varese alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia: mercoledì 7 settembre alle 17.30 l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia la Veneto Film Commission presenta “Camp Cinema Experience“, un progetto innovativo di Cinema per ragazzi. E la scrittrice Laura Orsolini (autrice di numerosi libri per ragazzi, da ultimo “Il ladro gourmet” – Mondadori – e curatrice per VareseNews della rubrica “Mamma, scegliamo un libro?“), ne sarà relatrice come responsabile del progetto per Experience Summer Camp, realtà italiana che opera nel settore del turismo sportivo e culturale per giovani dal 1985.

Dalla prima edizione sono oltre 150 mila i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e sono cresciuti con Experience Summer Camp che solo nel 2022 ha gestito circa 12 mila minori, con uno staff tecnico di 2 mila persone.

Cinema e ragazzi: è questo il tema che Orsolini approfondirà proprio perché nella stagione 2022 si è appena concluso il primo ciclo di camp dedicati alla Settima Arte.

«Questo è un percorso in cui ho creduto e che ho voluto fortemente dopo il successo avuto con i camp di scrittura creativa Experience, per valorizzare tutti gli ambiti di scrittura e le diverse declinazioni che uno scrittore moderno ha a disposizione per creare contenuti trasformandoli in arte – spiega Orsolini – La risposta positiva da parte di tantissimi iscritti significa che molti ragazzi hanno ancora voglia di stare insieme, condividere emozioni e idee. La magia del cinema e di sognare in grande esiste ancora. Ed è giusto alimentarla il più possibile».

Stare a contatto con i ragazzi e ragazze ha permesso alla scrittrice di guidarli nel mondo delle pellicole, con approfondimenti che ne hanno messo in luce la complessità per sottolineare il valore di scrittura e parole, di sogni e perseveranza.

Il fondatore e direttore generale di Experience Summer Camp, Antonio Foti, commenta: «Una delle novità dell’estate 2022 è stato il Camp Cinema realizzato in collaborazione con Laura Orsolini e Giacomo Brunoro e con prestigioso patrocinio della Fondazione Veneto Film Commission. È stato il primo Camp italiano per giovani, dai 6 ai 17 anni, incentrato sul cinema. La magia del grande schermo insieme alla creatività, che solo i ragazzi riescono ad avere, ha trasformato la vacanza in una settimana indimenticabile. A completare la proposta divertenti attività sportive. Durante il Camp Cinema i ragazzi si sono cimentati con la creazione di un video, il montaggio, la sceneggiatura, la scenografia, la fotografia e le luci, un mix di competenze, tutte necessarie a creare un vero film. Il Camp si è svolto nella cornice paesaggistica delle Dolomiti Trentine in Val di Fassa e il bilancio è assolutamente positivo. Una formula innovativa, formativa e divertente che verrà sicuramente riproposta nel 2023».

Giacomo Brunoro, direttore editoriale di LA Case Books e membro della Veneto film Commission, durante il camp è stato docente di storia del cinema e cultura cinematografica: «Questo è il primo camp con l’impostazione statunitense di dare pari dignità alla cultura fisica e mentale – spiega – I ragazzi hanno appreso un po’ della cultura cinematografica ma hanno anche lavorato sul campo attraverso esercitazioni pratiche creando dei loro cortometraggi in maniera amatoriale ma con nozioni tecniche di videomaking e un primo step di cultura cinematografica per capire la differenza e il valore tra la sala e lo streaming».

Libero Stelluti, attore, regista, ha insegnato recitazione: «Nel percorso Cinema dell’Experience Summer Camp abbiamo avuto l’onore di condividere la passione e l’amore di oltre sessanta allievi che hanno scelto di mettersi in gioco raccontando le paure e i loro desideri con grande coraggio, attraverso il sogno del cinema».

Alla luce di numeri e riscontri che ne hanno decretato il successo in questa estate 2022, nel 2023 il Camp Cinema experience raddoppia. Ne saranno proposte due edizioni, la prima di livello base e la seconda di livello avanzato.