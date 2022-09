I colori del Naviglio Grande in mostra a Lonate Pozzolo

Da sabato 1 a venerdì 14 ottobre le sale espositive “Peppino Impastato” del Monastero San Michele (in via Cavour 21 c/o parco Bosisio) di Lonate Pozzolo, accoglieranno la mostra Il Naviglio ritrovato – Paesaggio urbano e natura dell’Alto Naviglio Grande organizzata dall’assessorato alla Cultura di Lonate Pozzolo.

La mostra si compone di trenta acquerelli realizzati da Maria Grazia Cardani che per l’occasione rappresenta il territorio del Naviglio Grande a cui è legata sin dall’infanzia, mettendo in luce in particolar modo ville, cascine, ponti e ambienti naturali disseminati lungo il tratto compreso tra la diga del Panperduto e il Comune di Robecco.

Nel percorso espositivo lo sguardo dell’artista unisce i luoghi del ricordo a quelli delle esplorazioni più recenti, proponendo una visione oggettiva e al contempo soggettiva del paesaggio, di cui l’autrice riproduce i tratti identitari e distintivi, evocandone da un lato la rasserenante bellezza e documentandone dall’altro il malinconico degrado. Un mondo netto o evanescente a seconda che agisca lo sguardo fotografico del presente o quello dai contorni sfumati del ricordo.

Nell’un caso e nell’altro la pittrice ci offre una visione realistica e poetica insieme, un omaggio ai luoghi e alle persone che l’hanno accolta e accudita e che non figurano se non attraverso le architetture spesso abbandonate, la vegetazione invadente, i muri scrostati e i riflessi nella corrente.

Gli orari

Orari di apertura al pubblico:

Sabato 1 ottobre: ore 16.30–18.30 (inaugurazione ed apertura al pubblico)

Domenica 2 ottobre: 10.30-12.30 e 16.30-18.30

Sabato 8 ottobre: 16.30 -18.30

Domenica 9 ottobre: 10.30-12.30 e 16.30-18.30

Dal martedì al venerdì apertura al pubblico al mattino dalle ore 10.00 alle ore 13.00