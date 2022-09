Dan Peterson e Maxime Mbandà in piazza a Varese

Si terrà anche a Varese Sportivamente, il Festival dei Libri Sportivi.

Organizzato da settembre a dicembre, in diversi punti della provincia di Varese, ha come obiettivo la valorizzazione dell’aspetto culturale dello sport, mettendo al centro il campione e la sua vita in un’ottica di scambio con il pubblico di emozioni reali. La rassegna è organizzata dall’associazione Culturale Territori e dall’associazione Culturale CUADRI con il gruppo editoriale Morenews e propone diversi appuntamenti in vari comuni della Provincia.

A Varese ci saranno quattro prime presentazioni, in Piazza Monte Grappa le prime due sono previste per l’8 settembre. Alle 20.45 infatti Dan Peterson, mitico allenatore della pallacanestro Milano e commentatore televisivo, presenta “Tutto il basket di Dan Peterson”, mentre alle 21.45 Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in sport coaching, presenta “Entra in gioco con la testa”.

Altri due incontri sono previsti per sabato 10 settembre sempre in piazza Monte Grappa: alle 20.45 Vincenzo Mangiacapre – pugile, medaglia d’oro alle olimpiadi di Londra 2012 – presenta “Senza guardia” mentre alle 21.45 Maxime Mbandà, il rugbista del Parma che ha ricevuto l’onorificienza di Cavaliere della Repubblica per il suo servizio volontario durante il lockdown, presenta “Fuori dalla mischia”.