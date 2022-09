“Dona un sorriso”, Auser Busto Arsizio in prima linea per il Giorno del Dono

L’iniziativa “Passi, Voci, Sguardi” si svolgerà martedì 4 ottobre presso la sede di Auser Busto Arsizio in via Volta

Con il progetto “Dona un sorriso” l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio ha aderito al giorno del dono, #DonoDay2022.

Il primo degli appuntamenti è organizzato da Auser Insieme Busto Arsizio, con l’avvio dell’iniziativa “Passi, Voci, Sguardi”. Evento che si svolgerà martedì 4 ottobre presso la sede di Auser Busto Arsizio in via Volta.

Alle ore 15.30 ci sarà la presentazione del progetto “Dona un sorriso”, appuntamento al quale interverranno l’assessore Paola Reguzzoni e i Presidenti delle Associazioni coinvolte nell’iniziativa.

Alle ore 16.00 ci sarà l’iniziativa “C’era una volta”, un invito a partecipare per raccogliere vecchi oggetti e fotografie che portano con sé racconti di esperienze e della città I materiali raccolti inizieranno un nuovo viaggio per raggiungere i bambini e le bambine delle scuole Manzoni attraverso “voci di un tempo” durante la “spassegiàa” prevista per il 7 ottobre.

Tutte le associazioni e i cittadini sono invitati a partecipare. L’incontro coinvolgerà gli anziani de La Provvidenza in collegamento video.

Al seguente link le iniziative bustesi https://giornodeldono.org/2022-contest-comuni/