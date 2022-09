Il Gruppo Astronomico Tradatese alla scuola “Dante” per la notte della luna

Come ogni anno torna l’International Observe the Moon Night, l’attesa iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma – quest’anno – sabato 1 ottobre 2022.

Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha coinvolto quest’anno la scuola Elementare Dante Alighieri di Tradate-Abbiate G., inserendola tra gli oltre 2000 siti in cui, nel mondo, si faranno osservazioni lunari contemporanee: https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/

Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria “Dante” sono invitati, coi loro genitori, nel cortile della scuola, dalle 20 alle 22 di sabato 1 ottobre, per osservare il magico spettacolo dei crateri lunari, con tanti differenti telescopi che saranno messi a disposizione dagli esperti astrofili tradatesi.

Quella dell’1 ottobre è una notte speciale per osservare da tutto il mondo il nostro satellite naturale.La fase lunare è prossima al Primo Quarto, quindi offre eccellenti opportunità di osservazione lungo il terminatore (la linea di separazione tra notte e giorno), dove le ombre migliorano il paesaggio craterizzato della superficie selenica.

L’International Observe the Moon Night, ribattezzata in Italia con il nome “Notte della Luna”, è organizzata dalla NASA e da altre importanti istituzioni scientifiche. Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale.