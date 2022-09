La perizia sul cedro di Biandronno non c’è ancora. Il Sindaco: “In consiglio spiegherò quali sono i tempi”

La perizia sul cedro del Libano di piazza Cavour a Biandronno non c’è ancora. Quella che sembrava essere una questione veloce e risolutiva si è rallentana nelle pastoie dei diversi assaggi burocratici. “Mi dispiace che la popolazione pensi che i giochi siano già fatti e che non si voglia svelare la decisione – commenta il sindaco Massimo Porotti – Il fatto è che abbiamo avuto alcuni rallentamenti. Ora ho ricevuto un preventivo dal professionista individuato. Quel documento ora sarà al vaglio dell’Ufficio tributi che dovrà dare l’autorizzazione. Piuttosto occorre ancora del tempi».

Nel prossimo consiglio comunale, in programma lunedì 19 settembre, il sindaco racconterà cosa è stato fatto fino a oggi, quali i passaggi che restano da fare per definire il futuro del cedro del Libano di piazza Cavour.

In paese il destino del maestoso albero è al centro della discussione. La delibera di giunta approvata con le indicazioni dell’abbattimento e della sua sostituzioni aveva sollevato alcune polemiche. Porotti era intervenuto per spiegare che si trattava di un atto dovuto, di indirizzo in vista del finanziamento dei lavori della piazza con un cospicuo finanziamento ma che il destino della pianta era svincolato: «Se la perizia dimostrerà il suo stato di salute ottimale, si interverrà solo con alcuni aggiustamenti di carattere urbanistico attorno al fusto e alle radici».

Tra i residenti c’è curiosità e interesse per conoscere le sorti del maestoso cedro.