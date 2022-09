La Pro Patria premia il miglior giocatore del mese

A partire da ottobre la Pro Patria premierà il miglior calciatore del mese della squadra bianco-blu. La cerimonia – che per molte squadre di Serie A ed europee è diventata ormai una tradizione molto amata – a Busto Arsizio sarà l’occasione per avvicinare ulteriormente la città alla squadra, dopo due campionati condizionati dalla pandemia.

Una volta al mese, Pro Patria e Bar Franco si ritroveranno insieme nello storico locale di Corso XX Settembre 8 per la premiazione del “mvp” del mese e per l’estrazione di un “fortunato tifoso“, che riceverà un omaggio personalizzato.

«Il primo step è già stato completato – spiega la società nel presentare il progetto -. I tigrotti, a settembre, hanno infatti disputato già 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) nel Girone A di Serie C. In base alle gare giocate, tutti avranno la possibilità di eleggere il giocatore bianco-blu che merita di essere nominato “Player of the month”. Basterà scrivere nei commenti del post Facebook/Instagram dedicato alla Partnership Pro Patria-Bar Franco il cognome del calciatore (48 le ore valide per votare, ndr.)».

Il primo appuntamento sarà dunque lunedì 3 ottobre, alle 19.30 (orario che sarà mantenuto fino al termine del campionato), quando il Bar Franco ospiterà l’apertivo in compagnia alla presenza della Mascotte Tigrotto 1919 e del giocatore del mese, che estrarrà il fortunato nome di un tifoso che l’ha votato.