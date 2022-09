L’addio a Bruno Arena nel podcast del 30 settembre

Le notizie di venerdì 30 settembre



Varese dice addio a Bruno Arena

Gremita la Chiesa di San Vittore di Varese per l’ultimo saluto a Bruno Arena. La moglie Rosy, i figli Lorenzo e Gianluca hanno ricevuto tantissimo affetto da parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche da semplici cittadini che hanno voluto essere presenti al funerale di Bruno. Fra questi Max Cavallari, amico e collega con il quale Arena aveva fondato I Fichi D’India. Una folla commossa che dal primo pomeriggio ha pian piano preso posto in chiesa, silenziosamente e che nel salutare Arena per l’ultima volta non ha trattenuto le lacrime, ricordando il compagno di classe, il professore, il collega di palcoscenico, l’amico, il volto Tv che per anni ha fatto ridere con il suoi scheck comici. Sotto una pioggia battente, Varese ha salutato per l’ultima volta un uomo rimasto nel cuore di tanti, tantissimi, sempre, anche quando nel 2013 ha dovuto ritirarsi dalle scene a causa della lunga malattia che negli ultimi nove anni lo ha costretto sulla sedia a rotelle. “Ciao Bruno, mancherai tanto”.

Dopo gli scioperi di luglio e quello di settembre dei dipendenti degli scali, ora gli aeroporti milanesi si preparano ad un altra giornata di mobilitazione (dei lavoratori) e di disagi (per i passeggeri): sabato 1 ottobre i velivoli delle compagnie low-cost rimarranno a terra in molti aeroporti italiani, tra cui quello di Milano Malpensa. Per ora sono stati confermati due scioperi nel trasporto aereo: uno di 24 ore del personale Ryanair e un altro di 4 ore (dalle 13 alle 17) del personale di Vueling. I sindacati hanno spiegato che «nella stessa giornata dalle 10 alle 14 si terranno presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli, mentre dalle 14 alle 17 a Roma Fiumicino anche per piloti e assistenti di volo Vueling». Rispetto alla raffica di scioperi di luglio, questa volta l’astensione dal lavoro vedrà protagonisti anche piloti e assistenti di volo di Vueling.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Weekend ricchissimo di sport a Varese città che in vista della 101a Tre Valli Varesine di martedì 4 prevede una serie di altri appuntamenti. Per il ciclismo ci saranno le manifestazioni legate alla Gran Fondo: sabato la gravel experience e la cronometro, domenica la prova in linea su due diversi tracciati da 130 e 100 chilometri.

Sabato alle 18,30 ci sarà anche la prima partita in casa dei Mastini Varese di hockey, nella nuova Acinque Ice Arena: ospiti dei gialloneri gli IceBears di Dobbiaco. Domenica pomeriggio incontro interno per il Città di Varese che allo stadio di Masnago ospita il Real Calepina alle 15. Il gran finale è invece affidato alla Openjobmetis. Primo turno di campionato nella serie A di basket con Varese che ospita Sassari, fresca finalista in Supercoppa. I biancorossi dovranno fare a meno di Matteo Librizzi: l’infortunio subito in precampionato non preoccupa ma andrà rivalutato tra dieci giorni.

Il fine settimana che saluta il mese di ottobre comincia con la pioggia per lasciare spazio al sole tra sabato e domenica. Aprono le feste e le sagre d’autunno dal profumo di castagne, funghi e zucca.

Primo fine settimana con la Castagnata Alpina a Brinzio mentre la Sagra della zucca riporta la tradizione a Osmate.

Al Castello di Masnago inaugura la mostra personale di Silvio Monti dal titolo “Exxistere” mente a Gallarate riapre la pubblico il museo degli Studi Patri. Letteratura al femminile protagonista a Somma Lombardo con quattro giorni del festival Scrittrici insieme. Musica, teatro, fotografia e letteratura. A Varese la viabilità modificata per la Tre Valli, Gran Fondo e le altre gare ciclistiche.