L’assemblea di Univa ritorna a Malpensafiere

Dopo la parentesi del 2021, l’assemblea generale dell’Unione degli industriali della provincia di Varese ritorna a Malpensafiere. Il programma di lunedì 3 ottobre prevede la relazione di Roberto Grassi, presidente di Univa, l’intervento di Mari Jose Aranguren, direttore generale Orkestra – Basque institute of competitiveness. La docente è un’esperta riconosciuta nell’area della competitività e della strategia territoriale, dei cluster e delle reti, e dell’analisi e valutazione delle politiche, temi sui quali ha pubblicato numerosi libri e articoli su riviste specializzate nazionali e internazionali.

Le conclusioni sono affidate a Carlo Bonomi, presidente Confindustria.

Durante l’assemblea sarà presentato il Piano strategico per la competitività del territorio.

L’accredito è previsto a partire dalle ore 10, anticipato alle ore 9.30 per le imprese premiate per i 30, 40 e 50 anni di associazionismo e per i 100 anni di attività. I lavori saranno trasmessi anche in diretta streaming su www.univa.va.it.

L’evento si terrà nel rispetto dei più aggiornati protocolli di sicurezza.