Da Malnate a Canale 5, Marco Cavallasca a “Caduta Libera”

Una settimana in televisione per un malnatese. Marco Cavallasca, giovane volontario di Sos Malnate, sta partecipando questa settimana a “Caduta Libera”, il programma di Canale 5 che va in onda dalle 18.45 presentato da Gerry Scotti.

Dopo una prima apparizione lunedì sera, Marco è stato protagonista anche nella serata di mercoledì e anche nei prossimi giorni lo si vedrà all’opera per rispondere alle domande di cultura generale, evitando di cadere nella botola.