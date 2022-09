Percorsi e orari della Gran Fondo Tre Valli Varesine 2022

Sabato 1° ottobre e domenica 2 ottobre si disputano, con partenza e arrivo a Varese, le gare della 6a Gran Fondo Tre Valli Varesine, prova non professionistica ma inserita nel calendario del circuito dell’UCI World Series (assegna punti per qualificarsi alle finali mondiali) oltre che in quello della Specialized GF Series.

Come di consueto, al sabato si disputa la cronometro che coinvolge un numero ridotto di partecipanti e si snoda tra l’ippodromo e la Valganna; domenica invece la prova in linea su due percorsi che toccano tutta la parte alta del Varesotto e le sue valli e si spingono fino a lambire il Lago Maggiore. La prova implica una lunga serie di chiusure stradali per permettere agli atleti di pedalare in sicurezza: vediamo quindi le indicazioni basilari.

CHIUSURE STRADALI – INDICAZIONE GENERALE

La chiusura al traffico veicolare in occasione delle gare è prevista a partire da 30 minuti prima sino a 30 minuti dopo l’orario riportato nel programma comunicato dagli organizzatori. La circolazione potrà riprendere solo dopo il passaggio della vettura con il cartello “Fine Corsa”. In ogni modo le limitazioni alla circolazione non possono superare le 6 ore.

Durante la chiusura stradale è vietato il transito di qualsiasi veicolo esterno alla gara in entrambe le direzioni di marcia sul tratto interessato dai corridori. Inoltre è vietato immettersi sul percorso di gara ed è fatto obbligo ai veicoli provenienti da strade che intersecano il percorso di arrestarsi e rispettare le indicazioni. Infine è proibito a veicoli e pedoni attraversare la strada.

COMUNI E ORARI

Gran fondo e medio fondo iniziano alle 9; le partenze per griglie di età si susseguono sino alle 9,30 senza distinzione di percorso. Saranno i corridori, arrivati al bivio, a prendere la strada della distanza scelta. Ecco perché accomuniamo in un unico elenco i comuni attraversati con gli orari teorici tra il passaggio dei primi e degli ultimi concorrenti.

PARTENZA: 9,00

COMUNI INTERESSATI

Varese (9,00-9,30), Induno Olona (9,06-9,40), Valganna (9,13-9,53), Cuasso Al Monte (9,26-10,16), Brusimpiano (9,47-10,40), Marchirolo (10,02-11,06), Cugliate Fabiasco (10,05-11,11), Montegrino Valtravaglia (10,12-11,21)

SEPARAZIONE TRA I DUE PERCORSI

Tratto solo medio fondo: Grantola (10,18-11,34), Mesenzana (10,20-11,37)

Tratto solo gran fondo: Luino (10,23-11,42), Germignaga (10,25-11,46), Brezzo di Bedero (10,30-11,53), Porto Valtravaglia (10,34-12,00), Castelveccana (10,40-12,10), Brissago Valtravaglia (10,57-12,36), Mesenzana (11,02-12,45)

RICONGIUNGIMENTO PERCORSI

Cassano Valcuvia (10,28-12,43), Ferrera di Varese (10,30-12,57), Masciago Primo (10,34-13,03), Rancio Valcuvia (10,34-13,03), Brinzio (10,42-13,16), Castello Cabiaglio (10,51-13,31), Cuvio (10,53-13,34), Orino (10,57-13,39), Azzio (10,59-13,43), Gemonio (11,02-13,47), Caravate (11,08-13,58), Sangiano (11,13-14,05), Monvalle (11,16-14,10), Besozzo (11,20-14,16), Brebbia (11,21-14,18), Malgesso (11,26-14-26), Bardello (11,32-14,36), Gavirate (11,35-14,40), Varese Calcinate (11,43-14,53), Varese ARRIVO (11,56-15,13).

PERCORSO GRAN FONDO

PERCORSO MEDIO FONDO

PERCORSO CRONOMETRO di sabato pomeriggio

PARTENZA: ore 15,00 (1° concorrente)

COMUNI INTERESSATI: Varese, Induno Olona, Valganna