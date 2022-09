Poste al Milano Comics and Games di MalpensaFiere con Lupin III

Poste Italiane partecipa alla manifestazione “Milano Comics & Games 2022”, in programma il 17 e 18 settembre presso MalpensaFiere a Busto Arsizio, con una postazione dove sarà possibile acquistare i prodotti filatelici realizzati per il mondo dei comics.

Milano Comics and Games, è diventata una delle principali rassegne internazionali dedicate al fumetto, al cinema d’illustrazione, alla comunicazione per immagini ed al gioco intelligente. Obiettivo dichiarato dell’evento è infatti quello di fare vivere, a chiunque lo desideri, esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, show, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento.

Durante l’evento saranno inoltre disponibili due annulli speciali e una cartella filatelica dedicata al personaggio di Lupin III, il famoso manga creato da Kazuhiko Katō, mangaka conosciuto col nome d’arte di Monkey Punch. Katō, il personaggio si ispira ad Arsenio Lupin, il protagonista dei racconti e romanzi di Maurice Leblanc.

La cartella filatelica contiene una cartolina e una card, e può essere acquistata anche presso gli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e on line su poste.it al prezzo di 12€.

Alle 11:00 è prevista la presentazione del folder e una cerimonia di timbratura alla presenza di Egisto Seriacopi di Dada Editore, dell’autore del manifesto riprodotto sul timbro figurato del giorno 17 e 18 settembre Giorgio Carpinteri e dei referenti territoriali di Filatelia di Poste Italiane, Annamaria Gallo e Loredana Lenza.

I collezionisti interessati all’annullo, che il 17 settembre sarà disponibile anche allo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9, potranno rivolgersi, per la sola giornata del 18, alla biglietteria della Fiera.

L’annullo figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Busto Arsizio per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

L’ANNULLO DI LUPIN III