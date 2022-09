Sabato 17 e domenica 18 settembre Milano Comics&Games a MalpensaFiere

La comic convention lombarda, punto di riferimento per nerd, gamer e cosplayer, non finisce di stupire e, per questa edizione, annuncia tre padiglioni, orario prolungato e diverse novità per tutti gli amanti di fantasy, sci-fi e pop culture

Per il calendario è ancora estate, ma il weekend del 17 e 18 settembre coincide con il definitivo rientro in città e il ritorno a scuola. Per fortuna sarà anche un fine settimana di spensieratezza, fantasia e divertimento e grazie a Milano Comics&Games, il grande happening per i cultori di ogni età di cultura pop e di cose da ‘nerd’ che si svolge nei padiglioni di Malpensa Fiere, a Busto Arsizio. Un evento in costante crescita, edizione dopo edizione, tanto che a settembre Milano Comics&Games andrà a occupare anche il terzo padiglione del quartiere fieristico.

Firma il manifesto ufficiale della 14esima edizione di Milano Comics&Games Giorgio Carpinteri, fumettista, art-director e autore televisivo con una illustrazione in esclusiva per l’evento. “Il mondo dei fumetti e dei videogiochi è sempre più evoluto e sofisticato ma per rappresentarlo ho scelto una chiave retrò. Ispirandomi ai “New Gods” di Jack Kirby […] una “divinità”, tra supereroi e fantasy, che ha il potere di accendere con nuovi colori la realtà che incontra.”

Gli ospiti della quattordicesima edizione

In attesa di completare il programma degli ospiti ecco alcune anticipazioni fra quelli già confermati a questa edizione di Milano Comics&Games.

TCW Total Combat Wrestling Official

Personaggi eccentrici e carismatici, match hardcore e adrenalina per la federazione “più estrema d’Italia”, in onda su ItChannel con il programma Custom Mazzate. Gli atleti di TCW si daranno battaglia a Milano Comics&Games e regaleranno aneddoti sul mondo del wrestling e su come farne parte.

Vivi everyday

Content creator e divulgatrice storica su youtube. Studiosa di usi, credenze e costumi del passato, in particolare delle epoche Regency, quella di Bridgerton, e Vittoriana, incontra il pubblico di Milano Comics&Games per raccontare, divertendo, una parte di storia interessante e strana.

Anime al pianoforte

Edoardo Brugnoli è un creator, pianista ed insegnante di formazione classica, ma con una grande passione per il mondo degli anime e delle colonne sonore che propone, con grande seguito, dai suoi social, e che proporrà live in fiera.

Victorlaszlo88

Direttamente da Youtube e Twitch, Victorlaszlo88 è una vera e propria colonna storica di YouTube Italia. Con i suoi video su Cinema e serie TV, il suo linguaggio e la sua simpatia ha conquistato oltre 250.000 followers. Victorlaszlo88 vi farà compagnia sul palco e nell’area ospiti dove sarà possibile incontrarlo per tutto il weekend della manifestazione.

Rob McQuack

Cresciuto a Dragon Ball, DuckTales e Tartarughe Ninja, vive di Cultura Pop da quando ha memoria. Collabora con AnimeClick e Tom’s Hardware. Su Twitch cura News McQuack, dove divulga e commenta le principali notizie Nerd al pubblico generalista perché, come ama ripetere quando con l’indice si sistema gli occhiali, ‘Cultura è condivisione.’

‘Il Capitano’ Giorgio Vanni

La voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti noi dagli anni ’90 in poi! Il cantante delle sigle ufficiali dei Cartoni Animati di Italia Uno, Dragon Ball, Pokemon, My Hero Academia, One Piece, Detective Conan e tantissime altre, vi aspetta con il suo live sabato 17 settembre alle 19 sul palco!

Milano Comics&Games afferma con convinzione la sua ‘lore’ una storia dove uscire dal proprio ruolo quotidiano non solo è accettato, ma vivamente raccomandato! Obiettivo dichiarato dell’evento è quello di fare vivere, a chiunque lo desideri, esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, gare cosplay, raduni, esibizioni, dance contest k-pop, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento

Il pubblico troverà migliaia di metri quadrati di stand e aree tematiche per geek, collezionisti, gamer e meet&greet con doppiatori, influencer, streamer, artisti e autori.

Digital & Gaming Experience

Un’intera area totalmente dedicata all’intrattenimento digitale! Gaming experience interamente rinnovata, creata in collaborazione con PC Hunters e WeArena Entertainment S.p.A., rivolta al gaming a tutto tondo: PC gaming, PlayStation5 e la storia del gaming a partire dagli anni ‘90. Virtual Reality, Simulatori e tantissime altre esperienze digitali per tutte le tipologie di gamer dove tutti i visitatori potranno giocare liberamente nelle postazioni dedicate e sfidarsi tra di loro in piccoli tornei!

Mattoncinando

Per la prima volta a Milano Comics&Games un evento dedicato ai mattoncini LEGO®. Promosso da BrianzaLUG, Mattoncinando chiamerà a raccolta tantissimi gruppi di appassionati dalla Lombardia e da altre regioni, e proporrà al pubblico diorami e creazioni originali, ispirate al fantastico del fumetto, del fantasy, del cinema, alcuni set “premium” e tante altre sorprese a base dei celebri bricks danesi che, di generazione in generazione, appassionano grandi e piccini. Oltre alla grande esposizione di progetti saranno presenti stand di rivenditori ufficiali di mattoncini LEGO® e pubblicazioni dedicate alla costruzione. Durante la due giorni si svolgerà anche una serie di incontri per conoscere più da vicino quello che possono fare i ‘mattoncini’ in ambito sociale e psicologico.

Nella tradizione di Milano Comics&Games rientrano la grande mostra mercato di fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games.

La partecipazione delle principali fumetterie nazionali e di autori di grande fama garantirà una panoramica completa nella storia del fumetto, fra rarità e nuove tendenze internazionali, fra cui gli allievi e gli insegnanti di tre consolidate realtà come la Scuola del Fumetto di Milano, la Scuola Superiore d’Arte Applicata e l’Associazione Scuola di Fumetto. Nello stand di Tora Edizioni il pubblico potrà incontrare numerosi artisti: Alessandro “Ganassa” Mazzetti (Wulfpack), Tommaso dall’Osto (Midgard Rising), Alessio Croari (Covenant), Claudia “Raidena” Selvaggi (Thorleif), Giovanni Gerundini (Tacchino Texano), Paola “Ranyuki” Montrone (Nixe), Federica “Rikakyuu” Vendola (Refrain), Marco Romani (Il Costruttore di Maschere), Giulia Parolaro (Il Costruttore di Maschere), Arianna “Plumiss” Perrone (Morning Star), mentre gli esponenti della Sergio Bonelli Editore Anna Lazzarini, Oskar Scalco, Ivan Calcaterra, Tommaso Bianchi, oltre al già citato Giorgio Carpinteri si potranno incontrare nello spazio Dada Editore.

Nell’Artist Alley e nella Self Area troveranno spazio disegnatori, illustratori, editori e scrittori indipendenti, giovani talenti emergenti, tutti da scoprire.

Altro tratto distintivo di Milano Comics&Games sono le tante attività dedicate al mondo dei cosplay e alle tendenze che arrivano da Giappone e Corea: anche a questa edizione non mancheranno personaggi incredibili ed esibizioni favolose, come l’attesissima gara Cosplay e la K-Pop Area!

Sabato orario prolungato

Sabato 17 settembre Milano Comics&Games prosegue fino alle ore 21 (chiusura stand ore 19) per dare la possibilità ai visitatori di cenare in fiera grazie a prelibate specialità asiatiche, internazionali e italiane proposte dell’area food, di godersi il live di Giorgio Vanni di uno degli artisti più importanti delle sigle dei cartoni animati in Italia e l’animazione dell’area palco, fino a fine giornata.

Milano Comics&Games è l’occasione per immergersi in un mondo fantasioso e spensierato per giovani e famiglie.

Biglietto d’ingresso giornaliero a 9 euro e abbonamento nominale per due giorni a 17 euro acquistando online con DIY Ticket.

Parcheggio auto gratuito e bus navetta gratuita da Stazione Nord e Stazione FS di Busto Arsizio per la fiera. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni.