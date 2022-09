Salone dell’orientamento: appuntamento a Gavirate per gli studenti di seconda e terza media

Un pomeriggio dedicato all’orientamento per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado. L’appuntamento è a Gavirate, venerdì 30 settembre 2022 – dalle h. 15.00 alle ore 19.00, Lungolago di Gavirate – Parco della Folaga Allegra. (in caso di pioggia si terrà al Chiostro di Voltorre)

E’ stato così progettato e voluto il “15^Salone dell’Orientamento”, promosso dal Comune di Gavirate, per fornire un supporto informativo e di sperimentazione, in merito al possibile percorso formativo e professionale da intraprendere per tutti gli alunni della classi seconda e terza media che devono riflettere e decidere sul loro cammino post obbligo e per gli studenti del biennio della scuola superiore che vogliono modificare l’indirizzo intrapreso e necessitano di essere supportati nel percorso di riorientamento.

Il Salone dell’Orientamento vuole sollecitare ogni studente a rendersi sempre più il protagonista del proprio percorso di studi e, più in generale, del proprio progetto di vita, motivato ad “aprire quella porta” che gli può permettere di cogliere attivamente il collegamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.

I partecipanti all’evento, arrivato alla sua quindicesima edizione, vivranno un pomeriggio in un contesto che li porterà a trovarsi in relazione con docenti e studenti di molteplici enti formativi delle province di Varese, Como, Milano, Novara e Verbania e con diversi professionisti del territorio, nei settori più disparati tra loro: dal giardinaggio alla meccanica, dalla falegnameria all’idraulica, dal mondo dei social e del visual a quello dell’estetica e dell’informatica.

I ragazzi potranno anche:

 conoscere l’offerta scolastica e formativa presente sul territorio

 raccogliere i materiale su diversi percorsi di studio

 incontrare i docenti di molteplici istituti superiori

 confrontarsi con gli orientatori delle Scuole e del servizio InformaGiovani/InFormaLavoro/Informalavoro di Gavirate che potranno incontrare anche successivamente in colloqui individuali per essere supportati in questa importante e delicata fase di scelta.

Il “15^Salone dell’Orientamento” si pone quindi tre obiettivi principali:

1. Sensibilizzare i ragazzi ad una scelta consapevole; non esiste una scuola più semplice di un’altra, la scuola più adatta dipende da molteplici fattori:

 vuoi entrare velocemente nel mercato del lavoro? Allora forse è meglio scegliere un indirizzo tecnico/professionale o un Centro di Formazione Professionale.

 vuoi invece andare al liceo perché nei tuoi pensieri c’è l’università? Benissimo, lo studio teorico è sicuramente un tuo punto di forza.

Nessuna strada è scritta e nulla comunque vieta a chi frequenta ad esempio un Istituto Professionale di proseguire poi all’Università.

2. Accompagnare i ragazzi sia nell’ approfondire la conoscenza dei settori di loro interesse sia di scoprirne di nuovi, per comprendere quale potrebbe essere il percorso formativo più adatto alla loro inclinazione personale.

3. Mettere in circolo molteplici informazioni sia in merito al mercato del lavoro attuale sia in merito alle professioni che saranno maggiormente richieste nel futuro prossimo, stimolando così la loro curiosità

Il Salone vuole dunque essere un momento formativo dove ogni studente può trovare ispirazione per poi dare vita e forma ai propri progetti ed essere uno studente oggi, un professionista domani ma più in generale, una persona felice.

LOCANDINA_orientamento_post_obbligo_2022