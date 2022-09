Tre giorni di festa in piazza a Sacconago

Da domani – venerdì 16 settembre – a domenica 18 settembre non stop di appuntamenti per tutti i gusti a Sacconago. Gli eventi in programma nella frazione di Busto Arsizio trasformeranno le piazze sinaghine (San Donato, Carlo Noè e Chiesa Vecchia) nel “palcoscenico” di questa festa tornata agli antichi splendori grazie alla Associazione commercianti di Sacconago, affiancata da Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona. Fondamentale anche supporto e contributo dell’amministrazione comunale e del Distretto del commercio.

Un appuntamento molto sentito dagli abitanti del rione: tantissime, infatti, le persone che si sono proposte per dare una mano, per rendersi utili, allo scopo di rendere perfetta la riuscita di questo evento, vero e proprio orgoglio sinaghino che negli anni scorsi ha rischiato un ridimensionamento se non la scomparsa. Pericolo non solo scongiurato, ma diventato la spinta per un rilancio dell’evento in grandissimo stile.

L’ideale taglio del nastro è in programma venerdì 16 alle 18 in via Don Marelli, nel cortile della chiesa vecchia, con l’apertura dello stand gastronomico. Un’ora dopo, alle 19, il via invece a “Curi par Sinagu”, camminata non competitiva per tutte le età e per tutte le “condizioni di forma”. Gran finale della prima giornata dalle 21 con il karaoke.

Questo il programma della tre giorni

Venerdì 16 settembre

Ore 18 apertura della festa in via Don Marelli;

ore 19 camminata non competitiva; ore 21 karaoke.

Sabato 17 settembre

Piazza San Donato: dalle 17 esposizione auto d’epoca e giochi di una volta; ore 19 risottata e seguire intrattenimento musicale.

Piazza Chiesa Vecchia: ore 17 visita guidata alla chiesa; dalle 17 laboratorio di costruzione e animazione burattini e bancarelle con prodotti artigianali; ore 18 apertura stand gastronomico.

Piazza Carlo Noè: dalle 16 gonfiabili e giochi per i bimbi; dalle 17 intrattenimento musicale; ore 18 aperitivo in piazza; ore 21 serata musicale; ore 24 chiusura della festa.

Domenica 18 settembre

Piazza San Donato: dalle 10 “Il mio cane preferito”, concorso di disegno per bambini, dalle 11 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 “battesimo della sella”; ore 12 e ore 19 risottata alla Cantina Rizzi.

Piazza Carlo Noè: dalle 9 gonfiabili, giochi per bambini e stand degli associati; dalle 15 dimostrazione dei gruppo sportivi; ore 18 aperitivo in piazza; ore 21 “Color party”.

Piazza Chiesa Vecchia: dalle 9 bancarelle a tema; ore 17 visita guidata alla chiesa. Via Don Marelli: dalle 11 stand gastronomico.