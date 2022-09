Un minuto di silenzio per Bruno Arena in Consiglio Comunale a Varese

In apertura del consiglio comunale di Varese riunitosi questa sera, mercoledì 28 settembre, presso il Salone Estense di Via Sacco 5, il consigliere di opposizione Stefano Angei ha richiesto al Presidente del Consiglio Comunale un minuto di silenzio in ricordo di Bruno Arena.

Il comico Varesino, anima del famoso duo “I Fichi D’India”, è scomparso all’età di 65 anni nella serata di martedì 27 settembre. La richiesta di Angei, è stata accolta calorosamente da tutti i presenti in sala.