Il Varese si prepara alla prima trasferta tra cose da migliorare e conferme

La prima giornata di campionato è andata in archivio per il Città di Varese, che ha festeggiato la vittoria contro l’Alcione (leggi qui come è andata), ma ora deve voltare pagina e pensare già al prossimo impegno di campionato.

Domenica 11 settembre (ore 15.00) i biancorossi scenderanno in campo a Ciserano, per affrontare la Virtus CiseranoBergamo, sodalizio nato nel 2019 dalla fusione della Virtus Bergamo – già erede sportiva dell’Alzano Virescit che nel 1999 disputò un anno anche in Serie B – e il Ciserano. Una squadra che conosce bene la Serie D e in particolar modo il Girone B, così come è esperto della categoria il suo mister Ivan Del Prato.

L’esordio dei rossoblu è stato positivo, conquistando un successo esterno in casa della Caronnese (leggi qui), e ora la squadra bergamasca si preparerà per difendere il proprio fortino dall’assalto varesino.

In casa biancorossa, detto dalla vittoria all’esordio, ci sono ancora cose da migliorare, come è ovvio dopo due sole gare ufficiali giocate. I punti di forza di queste prime uscite – contiamo anche la Coppa Italia contro il Legnano – sono la solidità difensiva, ereditata dall’anno scorso, alla quale in questa stagione si è aggiunta la figura di Carlo Ferrario che ha già mostrato le sue doti non solo realizzative ma anche in fase di costruzione di gioco della squadra.

Nella lista delle cose da migliorare c’è la continuità: sia contro il Legnano, sia contro l’Alcione, la squadra di mister Porro si è concessa qualche pausa prolungata, che ha fatto abbassare un po’ troppo il baricentro lasciando campo agli avversari.

La squadra biancorossa ha ripreso martedì gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche, che proseguiranno ogni giorno alle 14.30 fino alla rifinitura mattutina di sabato, alla vigilia del match di campionato. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare. Da valutare le condizioni del portiere Elia Priori, che dovrebbe rientrare in tempo per domenica, oltre ai centrocampisti Jonathan Bigini e Gianluca Piccoli.

Intanto il Club Passione Biancorossa sta organizzando la trasferta di Ciserano in pullman per i tifosi. Per maggiori info il contatto è Antonella al 3382584390. Partenza dallo stadio prevista per le ore 12, 30, poi autogrill Castronno. Sul pullman è obbligatoria la mascherina Fpp2.