Ad Angera un “pranzo speciale per persone speciali” dedicato al Millepiedi

Domenica 23 ottobre ore 12.30 pranzo raccolta fondi per la Cooperativa “Il Millepiedi” al Ristorante La Gallina all’interno del Camping Città di Angera in via Bruschera 99. Un pranzo speciale per persone speciali.

“A pranzo per il pulmino del Millepiedi” è il titolo dell’evento, ideato per contribuire all’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità del Millepiedi.

Nel menù per gli adulti antipasto della casa, risotto con funghi oppure gnocchi di patate con zucca e zola, polenta e salsiccia in umido, panna cotta ai frutti di bosco, acqua e vino al prezzo di 30 euro. Menù bambini (fino ai 10 anni) con pasta al pomodoro, nuggets e patatine, bibita o acqua al prezzo di 10 euro.

Per info e iscrizioni Sissy 3512117117 o la mail info@ilmillepiedionlus.it.