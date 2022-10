Bmw contro una palo della luce a Gallarate, intervengono i Genieri

Un forte botto ha svegliato gli abitanti di via Monte Berico a Gallarate nella notte tra sabato e domenica 2 ottobre. All’origine di quel rumore una BMW che ha colpito una cancellata e danneggiato gravemente un palo in cemento dell’Enel, inclinandolo in modo preoccupante. Non ci sono state ripercussioni sull’automobilista ma in mattinata sono dovuti intervenire i tecnici per la sostituzione. Sul posto i genieri della protezione civile di Samarate.