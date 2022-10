Designati i nuovi capigruppo di Camera e Senato

Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato proseguono i lavori parlamentari per il completamento delle cariche delle due assemblee e oggi, martedì 18 ottobre, è toccata alla designazione dei capigruppo. Ogni gruppo parlamentare, infatti, deve avere un presidente che viene nominato da ciascun gruppo in una riunione privata.

I capigruppo al Senato

Partendo dal Senato la forzista Licia Ronzulli è stata eletta presidente dei senatori di Forza Italia “per acclamazione”. Il Partito Democratico riunito in assemblea ha confermato invece Simona Malpezzi. Massimiliano Romeo, senatore eletto nel collegio di Varese, è stato confermato capogruppo della Lega al Senato. Il senatore Luca Ciriani è stato rieletto capogruppo di Fratelli d’Italia. Barbara Floridia è invece la capogruppo del Movimento 5 Stelle, come conferma il leader del partito Giuseppe Conte. L’Assemblea dei senatori del gruppo Misto di Palazzo Madama ha eletto all’unanimità il senatore Peppe De Cristofaro dell’Alleanza Verdi e Sinistra come presidente del gruppo, Vicepresidente è stata eletta la senatrice Aurora Floridia (Avs). Il terzo polo di Renzi e Calenda ha costituito il gruppo Azione/Iv e alla presidenza è stata indicata Raffaella Paita.

Nasce in Senato il gruppo parlamentare Civici d’Italia-Noi Moderati-Maie, che farà parte della maggioranza di centrodestra a Palazzo Madama. Al gruppo hanno aderito i senatori Antonio De Poli, Giorgio Salvitti, Michaela Biancofiore, Giovanna Petrenga, Antonio Guidi e Mario Alejandro Borghese. Durante la riunione che si è svolta stamane a Palazzo Madama è stato eletto all’unanimità Antonio De Poli presidente del gruppo parlamentare. Sono sette i senatori del gruppo “per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase, Sud chiama Nord).” Julia Unterberger è stata rieletta Presidente.

Nel pomeriggio si è svolta la prima riunione della Conferenza dei capigruppo della XIX legislatura in Senato. Hanno preso parte alla riunione, oltre al presidente del Senato Ignazio La Russa, i presidenti dei nove gruppi che si sono costituiti a Palazzo Madama.

I capigruppo alla Camera

Alla Camera dei Deputati Il Pd, per il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista ha eletto per acclamazione Debora Serracchiani come richiesto dal segretario Enrico Letta. Il partito di Giorgia Meloni sarà invece guidato da Francesco Lollobrigida, anch’egli riconfermato nel suo ruolo. Riccardo Molinari, per alcuni giorni in pectore per la presidenza della Camera, è stato invece confermato per acclamazione capogruppo della Lega. I deputati di Forza Italia si affideranno ad Alessandro Cattaneo. Il Movimento 5 stelle ha riconfermato come capogruppo alla Camera il deputato Francesco Silvestri. Mentre Manfred Schulian è stato eletto presidente del gruppo parlamentare Misto alla Camera. L’onorevole Matteo Richetti è stato eletto per acclamazione capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe alla Camera dei deputati.

