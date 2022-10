Il 16 ottobre dalle ore 14 ,all’approdo Calipolis di Fagnano Olona, si terrà la Giornata della Meraviglia. Questo evento è all’interno delle iniziative che si svolgeranno per la festa dell’autunno. Alla realizzazione collaborano l’Associazione Salvatore Orrù con il patrocinio del patto educativo territoriale e dell’Amministrazione Comunale di Fagnano Olona. Collaborano anche il CRT (Centro Ricerche Teatrali), UTE (Università della Terza Età), Otium – Arte Pedagogica e la compagnia teatrale La Marmotta.

Il comune di Fagnano Olona partecipa per la prima volta alla Giornata della Meraviglia. Questo evento nasce dalla proposta di Marco Rodari, in arte “Claun Pimpa”, che da anni si fa promotore di questa iniziativa che ha coinvolto numerose piazze in tutta la penisola. Durante la giornata ci saranno varie attività che vedranno protagonisti anche i ragazzi del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi). La tematica scelta per la Giornata riguarderà la “fatica” che i bambini della guerra affrontano per procacciarsi acqua potabile.

Infatti, le esperienze proposte sono finalizzate a sensibilizzare i bambini sul prezioso dono dell’acqua. Ci saranno testimonianze di nonni che racconteranno aneddoti legati alla vita vissuta sulle sponde del fiume Olona. Sarà possibile visitare la mostra di pannelli e filastrocche “100 anni di Rodari” dedicata al famoso scrittore per bambini che saranno anche oggetto di un laboratorio di lettura animata.

Le eventuali offerte raccolte sosterranno il progetto “Una meraviglia di scuola” che si occupa di sostenere le realtà educative nei paesi in guerra.

Di Francesca Bianchi