Guest post: a cosa servono e perché sono utili

I SEO Specialist sono alla ricerca costante di strategie per aumentare il rendimento e migliorare il posizionamento dei siti che gestiscono sui motori di ricerca.

Una delle tecniche che si utilizza spesso per raggiungere gli obiettivi prefissati è la scrittura di guest post come parte integrante di una più ampia strategia di link building.

Il Guest Post, come si intuisce dal nome, è un articolo che si scrive per un altro sito e che contiene un link al proprio sito o a una pagina che si desidera mettere in evidenza.

L’obiettivo è ovviamente quello di migliorare il posizionamento di quella pagina, e generalmente del sito, sui motori di ricerca e di aumentare il volume di traffico.

I link che da altri siti puntano al proprio sito si chiamano backlink ed è compito di un SEO specialist riconoscere quelli di qualità o quelli che possono addirittura peggiorare il ranking del sito.

Per loro fortuna ci sono in commercio numerosi tool che permettono di svolgere al meglio questo lavoro così importante.

Su www.backlinkchecker.it, ad esempio, è possibile acquistare uno specifico software che permette l’eliminazione definitiva dei backlink contenenti spam e che possono portare a penalizzazioni da parte di Google.

Guestposting: cos’è e quando si usa

Quando si parla di guest post, si intende un articolo che si scrive per essere pubblicato su un altro sito che tratta argomenti simili al proprio.

Il guest post è uno dei tasselli che compongono la link building, ovvero la creazione di collegamenti tra diversi siti che ha come obiettivo quello di aumentare il posizionamento di un sito sui motori di ricerca.

Se si vuole allargare ancora ulteriormente il panorama, si può dire che la link building, a sua volta, è una delle componenti che formano una corretta strategia di ottimizzazione SEO di un sito.

I collegamenti tra siti diversi sono tendenzialmente apprezzati da Google visto che, grazie a essi, l’utente può trovare più facilmente le informazioni di cui ha bisogno su un determinato argomento.

I link esterni, infatti, sono da considerare come un approfondimento a quello che è l’argomento che si tratta all’interno di un articolo.

Ma come fanno i backlink, ovvero i link che da altri siti puntano al proprio, ad aumentare il ranking di un sito?

Il meccanismo è più semplice di quanto si può pensare.

Google, infatti, riconosce a ogni pagina un punteggio che certifica il suo livello di rilevanza all’interno dei motori di ricerca (Page Rank).

Ne deriva che i backlink che si ricevono non sono tutti uguali: l’obiettivo di una pagina è quindi quello di ricevere backlink da un sito con un alto punteggio di ranking.

Uno dei modi per ricevere un link da un sito autorevole è appunto quello di proporre a quel sito di ospitare un proprio articolo.

Guest posting: cosa fare

Il guest post, come detto, è da inquadrare all’interno di una più ampia strategia di network.

Dietro alla pubblicazione di uno o più guest post, infatti, c’è tutta una serie di attività che richiedono diverso tempo e competenze specifiche.

La prima operazione che fa una guest posting agency è la ricerca dei siti giusti a cui proporre la pubblicazione di un guest post in modo da portare benefici a entrambe le piattaforme.

Il sito ospitante, infatti, grazie al guest post ha la possibilità di guadagnare un contenuto nuovo, mentre chi lo scrive può contare su un backlink di qualità.

La ricerca del sito dove pubblicare un guest post si deve orientare verso siti che trattano argomenti molto simili ai propri, successivamente è necessario analizzare alcune metriche come, ad esempio, l’autorità della pagina.

È importante, inoltre, scegliere siti che non contengono backlink di siti spam e non accettare eventuali proposte di guest post a pagamento, per evitare penalizzazioni da parte di Google.

Guest blogging: strategia e pianificazione

Chi si occupa di guest post sa quanto è difficile trovare contatti e siti dove pubblicare articoli per pianificare una strategia di link building.

Nel momento in cui si trovano i vari editori disposti a ospitare un articolo sul proprio sito, è necessario studiare una strategia di pubblicazione efficace.

Tra gli aspetti più importanti di questa fase c’è la pianificazione dei vari articoli (piano editoriale) e la scelta mirata delle keyword che si vogliono utilizzare.

Il consiglio è di pubblicare non più di un guest post sullo stesso sito, ma di diversificare per rendere la link building la più naturale possibile.