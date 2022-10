La sicurezza parte dalla casa: il 30% degli incendi in ambito domestico

Questa mattina, venerdì 28 ottobre, al castello Visconti San Vito di Somma Lombardo è tornato l’evento annuale all’interno della Settimana europea per la sicurezza, promosso da Ascom Gallarate e l’azienda Clover ex 3C. «L’anno scorso abbiamo presentato le linee di servizio, quest’anno – racconta Daniele Grigioni, ad di Clover – presentiamo le novità in merito alla prevenzione incendi e parliamo degli impatti che la cyber security sulla sicurezza».

«Lo abbiamo creato per sensibilizzare i partner e consulenti su tematiche inerenti alla sicurezza. Quest’anno faremo vedere delle statistiche con l’obiettivo di sensibilizzare il cittadino sulla quotidianità. Gli incidenti domestici (incendi o esplosioni in ambito domestico o urbano) sono il 30% degli interventi, il resto è variegato e comprende varie realtà, da industriali a campi e aziende zootecniche».

Dati fino al 2021 estratti da Inail dicono che ci sono tre morti sul lavoro al giorno «quindi da 900 a 1100 morti l’anno».

La pandemia ha certamente influenzato il trend cambiando gli infortuni e il modo di lavorare: «Non abbiamo molti incidenti in itinere da casa a lavoro e viceversa – ha continuato Grigioni – ma c’è una preoccupazione per il tecno-stress in un contesto che non facilita le relazioni. Ora questa cosa sta cambiano, è ripresa la modalità e i primi dati del 2022 ci dicono che le statistiche sono peggiorate».

In seguito è intervenuto Roberto Lopresti (presidente di 3C): «La sicurezza è un costo, ma non inutile perché preserva la vita; deve essere un diritto di cittadinanza e non un lusso che pochi imprenditori possono permettersi. Imprenditori e politici devono fare di tutto per fermare il trend in aumento delle morti sul lavoro, sponsorizzato è aumentato dal bonus 110%».

Si è poi soffermato sulla prevenzione degli incendi: «Ogni anno i vigili del fuoco quando pubblicano le statistiche degli interventi, siamo a 265mila interventi per esplosioni e incendi in ambito urbano, tra piazze e abitazioni superano il 30%». Quali sono le cause? 5% camini e cause elettriche, il 65% ha avuto un danno così vasto che sul momento non si è riusciti a rintracciarne le cause. «Considerando il dato nel 2017 per incendi dolosi, dal 2012 al 2021 il trend è salito». (quasi 12ma interventi in più)

Presente al confermo l’assessore di Somma ai Lavori pubblici Edoardo Piantanida Chiesa: «La sicurezza sul lavoro a Somma è una priorità, considerando che in sette anni abbiamo investito più di un milione e mezzo di euro sugli immobili comunali tra scuola e palazzo comunale tra anti incendio e sismico. Anche per noi è una priorità».

I rappresentanti delle aziende New Componit srl, Evapco Europe, Elovorrei srl, Errepigi98 sono stati premiati per l’impegno profuso nel campo della sicurezza sul lavoro e per essere partner di Clover da dieci anni