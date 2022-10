Mastini a caccia della doppietta nel derby esterno contro il Como

Messi in carniere tre punti importanti con la vittoria di Torre Pellice di giovedì sera, i Mastini Varese di coach Claude Deveze sono ora proiettati verso una delle partite più sentite del loro campionato, il derby in trasferta contro il Como. Un confronto che per tanti anni ha avuto poca storia, per la netta superiorità giallonera, e che invece lo scorso anno ha premiato i lariani anche in modo abbastanza netto con un filotto di vittorie piuttosto imbarazzante per i Mastini.

Per questo, ma non solo, Vanetti e compagni sono chiamati a una prova di spessore: la squadra guidata da Massimo Da Rin – uno dei mille ex di turno – è ancora a secco di punti in campionato e per questo è senza dubbio pericolosa, ma il Varese sulla carta ha maggiore qualità tra le linee e anche una certa lunghezza d’organico che può rivelarsi importante.

Deveze dovrà naturalmente fare a meno di un uomo chiave come Alessio Piroso, tra i maggiori protagonisti di questo avvio di stagione, squalificato per un turno dopo lo scontro ravvicinato con il piemontese Canale reo di aver caricato duramente e scorrettamente Marcello Borghi sul finire del match. Entrambi i giocatori sono stati sanzionati con un turno di stop oltre all’ammenda di 200 euro per la società.

Il Como ha sicuramente perso un grande protagonista con il passaggio del messicano Hector Majul al Dobbiaco ma metterà in pista diversi ex di turno; gli stranieri odierni sono il difensore ceco Bernad e l’americano Harwell mentre in porta Da Rin sta alternando Tesini (altro ex) e D’Agate. Finora però i lariani hanno raccolto solo sconfitte e quindi attendono il derby come occasione di riscatto: vietato distrarsi, in casa giallonera, tanto più che in tribuna troveranno posto diversi tifosi arrivati dalla Città Giardino, come già avvenuto a Torre Pellice.