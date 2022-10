Tra sacro e profano, la musica antica rivive a Casalzuigno nella storica cornice di Villa Bozzolo

Evento che prevede due parti distinte: una prima, dedicata alle composizioni scritte ad uso liturgico, con testi prevalentemente in latino, ed una seconda comprendente altri brani, della stessa epoca, ma in più lingue e destinati all’uso al di fuori della liturgia

Venerdì 7 ottobre alle ore 18 presso Villa Bozzolo a Casalzuigno si terrà il penultimo concerto prima della pausa autunnale che MusiCuvia si prenderà dopo quasi 30 eventi proposti dal mese di giugno in cinque Comuni della Valcuvia. Luogo di pregio dal punto di vista architettonico e paesaggistico, la villa, patrimonio del Fai, Fondo ambiente italiano ospita regolarmente eventi e manifestazioni culturali.

E MusiCuvia conferma l’ecletticità del suo programma: dopo un fine settimana dedicato agli strumenti a tastiera, una serata di ballo latinoamericano e il laboratorio per bambini con esponenti del Coro dell’Antoniano, questa volta sarà il turno della musica vocale da camera tra Rinascimento e primo Barocco, grazie alla presenza del quartetto Gaudentes Musici, formato da Tia Irene Galli (soprano), Nausica Nisati (contralto) Matteo Magistrali (tenore) e Marco Antonio Bordini (baritono), tutti validi interpreti con una solida carriera alle spalle sia in compagini corali o come solisti. L’ensemble nasce da un’amicizia cresciuta nel tempo attraverso la reciproca attività artistica dei quattro componenti in varie formazioni, corali e cameristiche.

La passione per la musica corale a cappella è il leitmotiv che unisce questi musicisti, che proporranno un programma incentrato sulla polifonia sacra e profana a cavallo tra Cinque e Seicento, con pagine tra l’altro di Hans Leo Hasse, Michael Praetorius, William Byrd, Jacques Arcadelt, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Antonio Lotti, Josquin des Prez e Orlando di Lasso. Lo spirito del programma si rispecchia nel titolo “Dal sacro al profano”, che infatti prevede due parti distinte: una prima, dedicata alle composizioni scritte ad uso liturgico, con testi prevalentemente in latino, ed una seconda comprendente altri brani, della stessa epoca, ma in più lingue e destinati all’uso al di fuori della liturgia.

Qui troviamo madrigali, ballate, chansons e anche qualche piccolo pezzo goliardico. Come per tutti gli eventi di MusiCuvia, l’ingresso a questo concerto è gratuito, grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, dei Comuni di Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino nonché di numerose aziende e sponsor privati della zona. Dal Sacro al Profano, venerdì 7 ottobre, ore 18 Il Baco da seta presso Villa Bozzolo, Casalzuigno Informazioni: www.musicuvia.com