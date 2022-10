Il sindaco di Induno Olona assolto dal reato di “omessa denuncia”

Era a processo con rito abbreviato perché accusato di non aver denunciato il tecnico comunale responsabile del servizio manutenzione, ecologia e servizi cimiteriali accusato di corruzione e altri reati.

Ma oggi, 25 ottobre, il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin è stato assolto con formula piena “perché il fatto non costituisce reato” dal tribunale monocratico di Varese (giudice Andrea Crema). L’ipotesi dell’accusa – che aveva chiesto la condanna – era che il sindaco avrebbe potuto o dovuto accertarsi degli elementi utili per denunciare il dipendente comunale “infedele”. Ma il giudice ha assolto l’imputato con motivazioni che si potranno leggere a 90 giorni da oggi. «Si tratta di un reato penalmente non grave, l’articolo 361 del codice penale, “omessa denuncia”, e l’eventuale condanna sarebbe stata di natura pecuniaria», spiega il difensore Paolo Bossi che specifica la soddisfazione del suo assistito per l’esito positivo della vicenda: «Una decisione importante che ha sollevato il mio cliente da ogni addebito, dal momento che nelle more del procedimento, il processo gli ha prodotto grande angoscia, come accade per chiunque venga a trovarsi dinanzi a un giudice, pur sapendo della propria innocenza».

Procede invece il processo per l’accertamento delle responsabilità per il filone principale che vede in tutto quattro imputati che verranno giudicati dal Collegio di Varese dopo la recente riunificazione dei procedimenti. L’inchiesta, come si ricorderà, riguardava le indagini della guardia di finanza di Varese che portarono all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre 26 accusate di vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione.