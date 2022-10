Somma Lombardo commemora i caduti della Prima Guerra Mondiale

In occasione del centoquattresimo anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale, domenica 6 novembre il Comune di Somma Lombardo terrà una cerimonia in concomitanza della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia è organizzata per «commemorare i caduti, per non dimenticare, affinché il ricordo ci guidi a lavorare la pace».

Il programma

Si parte alle 9.30 davanti al municipio, insieme alle autorità civili e religiose e ai rappresentati dell’Arma e degli istituti scolastici.

Alle 10 ci sarà la santa messa nella basilica di Sant’Agnese; alle 11, da piazza Vittorio Veneto partirà il corteo con la posa della corona in piazza Scipione, dove c’è il monumento dei caduti.

Dalle 8.45, la banda musicale partirà dai via Fuser e passerà per tutte le frazioni fino ad arrivare al cimitero capoluogo.