Trasferta dura per il Campus, Esse Solar all’esame Omegna

Giornata “in viaggio” per Campus Varese ed Esse Solar Gallarate nel campionato di basket di Serie B, in un quinto turno che prevede anche il sempre atteso derby tra Sangiorgese e Legnano (e, lontano da qui, anche quello tra le due squadre di Montecatini).

QUI VARESE – La squadra di coach Donati viaggerà in direzione Toscana per affrontare – domenica 30, ore 18 – la Solbat Piombino che è partita con il piede giusto vincendo due delle prime quattro gare disputate. Ben altro il ruolino di marcia del Campus, ancora a secco di vittorie anche se contro Casale i varesini sono andati vicini a muovere la classifica. Piombino si presenta al match da favorita, senza dubbio, però Allegretti e compagni sono apparsi in crescita e vogliono provare a fare un colpaccio, pur privi di un giocatore importante come Virginio impegnato in Serie A con la Openjobmetis; dovrebbe invece essere del match Weilun Zhao. Vedremo se Varese riuscirà ad alzare il volume in difesa, un passo avanti imprescindibile per strappare un “referto rosa”.

QUI GALLARATE – Il pesante stop di settimana scorsa a Livorno non deve preoccupare il BBG, battuto da una corazzata (la Pielle è a punteggio pieno insieme a Vigevano) e pure orfano di due pedine chiave come Hidalgo e Clerici. Sia la guardia sia l’ala dovrebbero però tornare a disposizione di coach Gambaro per una partita sempre delicata a Omegna: tra le mura amiche la Paffoni è storicamente ostica (fino a ora ha giocato una sola volta) e ha nell’ex varesino Balanzoni (14,5 punti, 4,5 rimbalzi) e nell’esperto Picarelli gli uomini più pericolosi. In casa Esse Solar c’è voglia di dimostrare che la fiammata di inizio campionato non è stata casuale e contro i cusiani il banco di prova – si gioca sabato 29 alle 21 – è di quelli interessanti.

LEGNANESI – Ltc 6 punti, 3G Electronics 4 punti: il derby del PalaBertelli vede i “Draghi” davanti in classifica e in un periodo di forma migliore rispetto agli Knights che in questo momento preoccupano dirigenza e tifosi. In casa biancorossa ovviamente si guarda al derby come grande occasione di riscatto, San Giorgio invece è determinata a voler proseguire la sua corsa iniziata molto bene. Per approfondire il match di domenica 30 alle 18 vi rimandiamo all’articolo sottostante a cura di LegnanoNews.