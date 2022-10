Una serata per parlare di psicologia dello sport a Ispra

Il Centro Elipsis di Ispra organizza una serata informativa per parlare di psicologia dello sport e di preparazione mentale. L’incontro è gratuito ed è aperto ai dirigenti e ai tecnici delle società sportive del territorio. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle 20.30 in Sala Serra in Via Salita San Gabriele, 68, a Ispra.

All’evento parteciperanno diversi specialisti in psicologia dello sport: la dottoressa Michaela Fantoni, psicologa dell’Ac Milan e della Finp; la dottoressa Sara Meloni; il dottor Francesco Palazzo; la dottoressa Milena Rota e la dottoressa Letizia Zaninetta.

«Le tematiche che verranno affrontate – spiegano gli organizzatori – riguardano specificatamente il ruolo dello psicologo dello sport e il valore aggiunto di una mentalità vincente nello sport. Performance, motivazione, definizione di obiettivi, gestione dell’attivazione, concentrazione, comunicazione, dinamiche di squadra, autostima e autoefficacia, sono solo alcune aree sulle quali lo psicologo dello Sport può intervenire».