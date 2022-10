Un’altra condanna per uno degli evasi dai Miogni

Ancora guai per uno dei due evasi a San Valentino del 2022 ai Miogni di Varese: quattro anni per una rapina in un’agenzia viaggi sono stati inflitti a Roberto Nardello, il 55 enne di Arcisate.

L’ultimo verdetto è arrivato lunedì in camera di consiglio a Varese dinanzi al Gup in rito abbreviato per un colpo ad un’agenzia viaggi di Lavena Ponte Tresa avvenuto 7 anni fa. La condanna di ieri si somma a quella pronunciata la scorsa settimana sempre con rito abbreviato a 2 anni e 10 mesi per una serie di colpi (furto aggravato e continuato) avvenuti nel Luinese nel 2019: ad essere presi di mira decespugliatori e materiali da giardinaggio per diverse migliaia di euro di valore.