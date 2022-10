Ventenne investito dietro la stazione di Gallarate a Sciarè

Un ragazzo di vent’anni è stato soccorso dal 1sistema Areu-18 nella mattina di mercoledì 5 ottobre a Gallarate, nel quartiere di Sciarè, dopo essere stato investito. (La foto è d’archivio)

È successo poco dopo le 7 del mattino, un momento in cui l’incrocio tra via Cattaneo e via Ferruccio, vicino all’ingresso posteriore della stazione Fs, inizia ad animarsi, con i primi pendolari in partenza, tra chi arriva con proprio mezzo e chi si fa portare.

Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa e trasportato in codice giallo (ferito, non in pericolo di vita) all’ospedale di Gallarate. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate per i rilievi.