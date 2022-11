Al Verri è ancora sciopero, il sindaco di Busto Arsizio promette: “Laboratori riaperti in una settimana”

Proteste anche questa mattina (lunedì) all’Ipc Verri, scuola superiore professionale di Busto Arsizio in agitazione da oltre un mese a causa della chiusura dei laboratori di cucina e sala bar agli studenti. Di fronte alle risposte piuttosto reticenti della dirigente, che nei giorni scorsi aveva rilasciato alcune dichiarazioni ad un giornale locale, anche i docenti si erano schierati contro questa situazione lamentando di non venire pagati per gli incarichi extra insegnamento dal 2020.

Una situazione sempre più esplosiva che già lo scorso anno aveva visto protestare un gruppo di studenti del serale che avevano trovato una dirigente sorda ad alcune richieste in materia di sicurezza e di poter seguire le lezioni in modalità a distanza per un paio di studenti con problemi di salute piuttosto seri.

Oggi, però, è intervenuto il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli (che è anche presidente della Provincia che è proprietaria dell’edificio) che ha assicurato ai ragazzi il massimo impegno per la soluzione del problema dei laboratori. Il sindaco ha ribadito che non vuole dare colpe a nessuno ma allo stesso tempo le ha date a tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’ufficio scolastico provinciale perchè si attivi affinchè venga garantita entro una settimana la riapertura dei laboratori.