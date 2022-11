“Altro che tempi ridotti, per avere un passaporto a Varese servono 8 mesi di attesa”

Le attese per avere il passaporto a Varese continuano ad essere lunghissime. Le soluzioni messe in campo dalla Questura, che ha promesso di aumentare gli sportelli per provare a riallineare i tempi rendendoli più stretti, non stanno avendo l’effetto sperato.

Poco prima della presa di posizione degli uffici di piazza Libertà, infatti, le attese si attestavano a circa 4 mesi, mentre dalle testimonianze che arrivano in redazione praticamente ogni giorno i tempi sono decisamente più lunghi, in alcuni casi addirittura raddoppiati.

«Non so se il rafforzamento sia già operativo, so che oggi ho provato a prendere un appuntamento e la prima disponibilità (1 sola per altro, io ne avrei bisogno 4) sarebbe a metà luglio 2023 – ci scrive Gloria Zampieri -! La cosa assurda è che Gallarate e Luino hanno tantissimi posti ma riservati a pochissimi comuni…non basterebbe estendere la possibilità di utilizzare quegli uffici anche ad altri comuni? Io sono di Carnago, andare a Gallarate sarebbe addirittura più comodo, ma per urgenza andrei anche a Luino piuttosto. Ho prenotato un viaggio per Pasqua, speriamo di riuscire a fare il passaporto!»

«Purtroppo la situazione non è cambiata anzi, ad oggi per il passaporto l’attesa non è di 4 mesi ma di 8! Il primo appuntamento utile è a luglio! Ho telefonato e mandato mail per segnalare la cosa, ma la risposta è stata che bisogna attenersi alla prima data utile e giornalmente controllare se si liberano posti – ci ha scritto Anna Macchi -, peccato che anziché liberarsi i posti si occupano sempre di più peggiorando il tempo di attesa. E se c’è un’urgenza per anticipare l’appuntamento bisogna comprovarla con biglietto aereo mandando tutta una trafila di documenti e attestazioni.

Trovo assurdo che solo alla Questura di Varese ci siano attese così lunghe e non si possa prenotare prima di luglio, mentre negli altri commissariati tipo Gallarate o Luino siano quasi vuoti e c’è posto già da settimana prossima».