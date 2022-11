Comincia Glocal e Varesenews arriva su Mastodon

Il termine Mastodon sta diventando sempre più popolare dopo la recente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e le sue contestatissime decisioni sul destino del social network: molti degli utenti storici della piattaforma stanno infatti migrando verso quella che sembra essere una versione più indipendente e vicina alle origini del “social dell’uccellino”.

E Varesenews, alla vigilia dell’undicesima edizione di Festival Glocal, non poteva non entrare in quello che si autodefinisce ”la più grande rete di microblogging libera, open-source e decentralizzata”, di fatto è “Twitter autogestito”, ma soprattutto è il social del momento.

Per comprendere meglio i fatti e tutto ciò di cui si parla, l’unico sistema è andare a vedere: ed ecco che la nostra redazione si è “fatta un regalo” con un account due giorni prima dell’inizio del nostro festival, che questi strumenti di comunicazione li studia e approfondisce nel loro rapporto con il giornalismo. Tra i panel dell’anno, infatti, ce ne sono diversi sulle piattaforme podcast, uno su Tiktok e un altro sul Metaverso.

Per il panel su Mastodon dovrete aspettare l’edizione 2023, ma intanto potete scoprirlo anche voi “sbirciando” le istruzioni su Mastodon Italia. E se ci capitate dentro, mettete un “segui” al nostro profilo Varesenews, il cui indirizzo completo è @Varesenews@mastodon.uno