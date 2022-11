Filmstudio 90 di Varese lancia il tesseramento 2023: “Diventate attori culturali della vostra città”

Una piccola realtà che da oltre 30 anni promuove la cultura cinematografica in città, realizzando grandi cose. Filmstudio 90 non si ferma e rilancia con appuntamenti e rassegne che per la fine del 2022 e per tutto il 2023 accompagneranno gli spettatori tra incontri e pellicole di qualità. La ricerca e la costante attenzione alla promulgazione di un cinema bello, piacevole, ma anche capace di affrontare tematiche attuali e talvolta controverse, infatti, ne ha fatto un marchio di fabbrica e una realtà cultura unica e preziosa per la città di Varese e all’interno dell’intero panorama culturale.

Anche quest’anno dunque, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi che il mondo del cinema sta vivendo a livello generale per lo più a causa della concorrenza con la Pay TV, Filmstudio 90 invita tutti a sottoscrivere l’adesione all’associazione. «Il nostro obiettivo è quello di tornare ai numeri pre-covid, tornare a duemila soci», spiegano Giulio Rossini e Gabriele Ciglia di Filmstudio 90. Iscriversi all’associazione infatti, non solo permette di avere sconti e una serie di agevolazioni, ma significa sostenere una realtà importante.

«La tessera permette di diventare soci di una realtà che gestisce tante attività e diventa indispensabile per accedere al cineclub, la sala di Via De Cristoforis, oltre ad avere vantaggi e sconti per tutte le attività. Sottoscrivere la tessera significa però molto di più, una partecipazione attiva alla realtà associativa, la possibilità di usufruire del prestito gratuito di Dvd, oltre alla possibilità di consultare i nostri archivi. Per noi è importante continuare a stimolare le persone ad uscire di casa e venire a godersi il fascino del cinema, stare insieme ed essere attori di un processo culturale di cui il nostro territorio ha bisogno», sottolinea Rossini. Inoltre, proprio in queste settimane, l’associazione ha aperto un nuovo spazio di incontro, nello stabile di Via De Cristoforis. Una sala di incontro e consultazione per chi desidera scambiarsi opinioni sulle pellicole o semplicemente fare due chiacchiere.

Gli eventi intanto sono già iniziati, venerdì inizia la rassegna Un posto nel mondo che andrà avanti fino al 2 dicembre. Giovedì 3 novembre, invece, l’appuntamento è sempre al Cinema Teatro Nuovo con un omaggio ai Pink Floyd con i Floyd Animals.

Il link con tutte le informazioni sul tesseramento a Filmstudio 90