A Varese il concerto dei Floyd Animals con il Pink Floyd Tribute

Per la rassegna Varese Re-Live, giovedì 3 novembre, ore 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese arriva un gruppo imperdibile, capace di ricreare magiche atmosfere legate ai suoni e alla leggenda di uno dei gruppi rock che hanno fatto la storia della musica. Sono i Floyd Animals che portano a Varese il loro Pink Floyd Tribute.

La musica dei Pink Floyd, band di culto capace di entusiasmare intere generazioni, trova dal vivo sul palco la sua espressività più coinvolgente, in un concerto di altissima qualità che rende omaggio ad una delle più grandi psychedelic/rock band degli ultimi 60 anni. Lo spettacolo è costruito su una fedele interpretazione musicale, con immagini e giochi di luci. I Floyd Animals sono un gruppo carico di energia e molto affiatato, composto da musicisti attivi da anni sia nei concerti live che in studio. Sul palco Antonio Cordaro (chitarra e voce principale), uno dei più fedeli interpreti dello stile di David Gilmour, è accompagnato da Christian Moro alle tastiere e seconda voce, Claudio Sannoner al basso, Dario Grassi alla batteria, Ralph Salati alle chitarre, Marcella Casciaro e Valentina Monica ai cori e Valentino Finoli al sax.

Una serata unica e imperdibile per una rassegna, Varese Re-Live!, proposta da Filmstudio 90 e Giorni Dispari Teatro, in associazione con Associazione Ma.Ni. e Orchestra da Camera Canova. Realizzata in partenariato con il Comune di Varese, la manifestazione si avvale del supporto di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, TD Group, Fondazione Comunitaria del Varesotto. I prossimi appuntamenti saranno, sempre al Nuovo, lo spettacolo con David Riondino e Claudio Farinone, Il bolero come terapia (17 novembre) e Antropocene, racconto in suoni della modernità con Paolo Paliaga alle tastiere, Luca Pedroni alla chitarra e Patrizio Balzarini alle percussioni (1 dicembre)

Dalle 20 sarà anche possibile un Aperispritz a cura di TuMiTurbi.

Informazioni al 0332830053, ingresso euro 18 intero – ridotto 16 (platea); 14 intero – 12 ridotto (galleria).

Riduzioni: soci Filmstudio, ARCI, over 65 e under 21. Per la prevendita, sempre consigliata, http://bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese.