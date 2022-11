Fumo da un negozio in centro a Gallarate, ma è l’antifurto

Trambusto in via Cavour a Gallarate nella mattina di oggi, giovedì 3 novembre, per un sospetto incendio nella strada del centro cittadino sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Se inizialmente il fumo che usciva da un negozio della via aveva fatto pensare appunto ad un incendio, nella realtà i vigili del fuoco hanno appurato che si trattasse del fumo di un antincendio, che si ritiene scattato per errore. Probabilmente una interruzione elettrica, anche di pochi secondi ha provocato l’intervento dell’antifurto, del tipo dotato di generatore di fumo: questo tipo di impianto serve a disorientare i ladri e a spingerli a desistere.

I vigili del fuoco hanno così completato l’intervento senza alcun bisogno di utilizzare acqua. La polizia locale a contribuito a gestire il traffico nella strada del centro evitando disagi eccessivi.